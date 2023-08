Σλοβενία: Νεκροί και χάος από καταρρακτώδεις βροχές

Τρεις νεκροί, κατολισθήσεις που έχουν κόψει την πρόσβαση σε χωριά, προβλήματα στις μεταφορές, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και εκκενώσεις περιοχών, είναι τα αποτελέσματα των καταρρακτωδών βροχών που πλήττουν την Σλοβενία.

«Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες από τα καιρικά φαινόμενα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της αστυνομίας Μάγια Αντλέσιτς.

Δύο ξένοι τουρίστες βρέθηκαν νεκροί σε μια ορεινή περιοχή που επλήγη από την καταιγίδα και το σώμα μιας γυναίκας βρέθηκε σε μια πλημμυρισμένη περιοχή, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων STA ανέφερε ότι δύο ξένοι τουρίστες ήταν δύο άνδρες από την Ολλανδία που έχασαν τη ζωή τους πιθανώς μετά από κεραυνό. Η ολλανδική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τους θανάτους αλλά όχι την αιτία.

Μια ηλικιωμένη Σλοβένα πέθανε επίσης κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, πρόσθεσε το STA.

Οι αρχές έχουν σημάνει κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που ξεκίνησαν τη νύχτα της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι σφοδρές βροχοπτώσεις, που αναμένεται να επεκταθούν νοτιότερα στη γειτονική Κροατία και τη Βοσνία, θα διαρκέσουν ακόμη τουλάχιστον 24 ώρες.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή», δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Άμυνας Μάριαν Σάρετς.

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ διέκοψε τις διακοπές του και συγκάλεσε συνεδρίαση για την κρίση αύριο Σάββατο.

Ο στρατός συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης για να βοηθήσει κατοίκους στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Λιουμπλιάνα, την πρωτεύουσα, με το βόρειο τμήμα της χώρας έκλεισε λόγω υπερχείλισης ποταμών, που κατέστρεψαν γέφυρες και πολλά σπίτια, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο N1 Info.

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περίπου 16.000 νοικοκυριά. Σχεδόν όλοι οι περιφερειακοί δρόμοι στο βόρειο τμήμα της χώρας έχουν κλείσει, καθώς και ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές.

«Ορισμένες περιοχές είναι εντελώς αποκομμένες και η επικοινωνία με αυτές είναι επίσης δύσκολη», δήλωσε ο Σρέτσκο Σεστάν, αξιωματούχος πολιτικής προστασίας της χώρας.

Slovenia is experiencing some of the worst floods in recorded history. Huge parts of the country are completely flooded. I’m heartbroken 💔 #poplave pic.twitter.com/51vB0XC1pS

— SLO HOOPS FAN 🇸🇮 (@SloHoopsFan) August 4, 2023