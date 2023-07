Πυρκαγιές: Σχεδόν 35.000 στρέμματα κάηκαν στην ανατολική Αττική 

Σε 34.724 στρέμματα υπολογίζεται η έκταση που επλήγη από την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές στον Νέο Κουβαρά και επεκτάθηκε σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής (Λαγονήσι, Σαρωνίδα, Ανάβυσσο). Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την καταγραφή που έκανε η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του δορυφόρου της, η οποία ενεργοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα, Βασίλη Παπαγεωργίου, προκειμένου να γίνει η ακριβής αποτίμηση της κατεστραμμένης περιοχής.

#EMSR672 Wildfire in Attica, #Greece

Our #RapidMappingTeam has delivered its Delineation Product for the Kouvaras Area of Interest

A total burnt area of 3,472 ha has been detected in the ️ imagery (of which 164 ha of built-up areas)

