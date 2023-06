Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Αταλάντη – Αισθητός στην Αττική

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην Αταλάντη του νομού Φθιώτιδας, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πέρα από τη Φθιώτιδα, η δόνηση, η οποία σημειώθηκε στις 3:33 μ.μ., έγινε αισθητή στην Εύβοια, τη Βοιωτία, αλλά και στην Αθήνα και άλλες περιοχές της Αττικής.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αταλάντης και 101 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 13,6 χιλιόμετρα.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η δόνηση είχε μέγεθος 4,9 Ρίχτερ.

ℹEvent wrap-up: today a M4.9 #earthquake (#σεισμός) hit #Livadeiá (#Greece) at 15:33:53 local time (UTC 12:33:53). Shaking was felt over 100km by approximately 2M people in Greece.

— EMSC (@LastQuake) June 8, 2023