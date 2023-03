New York Times για Τέμπη: Οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που οδήγησαν σε τραγωδία

Για «αδικαιολόγητες καθυστερήσεις» κάνουν λόγο οι New York Times σε δημοσίευμά τους αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να εγκαταστήσει ένα σύστημα ασφαλείας πριν από σχεδόν τρία χρόνια, το οποίο είχε σχεδιαστεί για να αποτρέψει τα θανατηφόρα σιδηροδρομικά ατυχήματα. Αντ’ αυτού, αναφέρουν οι NYT, πριν από την καταστροφική μετωπική σύγκρουση τρένων αυτή την εβδομάδα, οι υπάλληλοι των σιδηροδρόμων έπρεπε να βασίζονται σε ένα υποτυπώδες σύστημα που δεν ήταν πλήρως λειτουργικό, αφήνοντας το πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας ευάλωτο σε ανθρώπινα λάθη.

Πολλά από όσα συνέβησαν πριν από τη σύγκρουση, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, παραμένουν ασαφή, συνεχίζουν οι New York Times στο ρεπορτάζ τους. Αλλά οι αξιωματούχοι και οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν σε ένα πράγμα: Εάν ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας είχε τεθεί σε λειτουργία όπως είχε προγραμματιστεί, θα ήταν σχεδόν αδύνατο για μια εμπορική αμαξοστοιχία να καταλήξει στην ίδια γραμμή με μια επιβατική αμαξοστοιχία γεμάτη κόσμο.

The Greek government was supposed to install a safety system nearly three years ago that was designed to prevent the kind of head-on train collision that killed 57 people this week. https://t.co/dVKypSBmJn

— The New York Times (@nytimes) March 3, 2023