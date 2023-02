Ιωάννινα: Πέθανε ο δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ

Μάχη με τον καρκίνο έδινε ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 69 ετών.

O καθηγητής Ιατρικής Μωυσής Ελισάφ, υπήρξε ο πρώτος δήμαρχος εβραϊκής καταγωγής που εξελέγη στην Ελλάδα. Ο Μωυσής Ελισάφ, γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1954. Οι γονείς του επιβίωσαν του Ολοκαυτώματος. Κατάφεραν να διαφύγουν στη Μ. Ανατολή, όμως οι οικογένειές τους χάθηκαν. Οι παππούδες οι γιαγιάδες και 10 συγγενείς του δεν επέστρεψαν από το Άουσβιτς και το Μπιρκενάου. Ο πατέρας του είχε κατάστημα µε υφάσματα και η μητέρα του ασχολούνταν µε τα οικιακά. Δήμαρχος Ιωαννίνων εξελέγη τον Ιούνιο του 2019, ως επικεφαλής τού πολυσυλλεκτικού συνδυασμού «Γιάννενα Νέα Εποχή», τον οποίο πλαισίωσαν στελέχη της Κεντροαριστεράς και της Ν.Δ.

Ο Μωυσής Ελισάφ, διετέλεσε επί πολλά χρόνια μέλος του Δ.Σ στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Επί διετία διετέλεσε, γενικός γραμματέας του Δ.Σ, ενώ για 2 δεκαετίες, ήταν πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων.

Αμέσως μετά την εκλογή του ως δημάρχου Ιωαννίνων, τον Ιούνιο του 2019, το ΚΙΣΕ σε ανακοίνωση του, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Για τον Ελληνικό Εβραϊσμό, η επιτυχία του Μωυσή Ελισάφ σηματοδοτεί σταθμό στην ιστορία της εβραϊκής παρουσίας, τόσο στην πόλη των Ιωαννίνων, όσο και στην Ελλάδα, αφού για πρώτη φορά Έλληνας εβραϊκού θρησκεύματος εκλέγεται δήμαρχος. Μια επιτυχία που προκαλεί θαυμασμό, αλλά και συγκίνηση».

Ο Μωυσής Ελισάφ αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1979. Εργάστηκε στο Institute of Lipids and Atherosclerosis Research, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Sackler School of Medicine του Πανεπιστημίου του Τελ-Αβίβ , Ισραήλ (1993-1994).

Διετέλεσε καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής της Β’ Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝΙ. Ήταν επίσης υπεύθυνος των Εξωτερικών Ιατρείων Διαταραχών του Μεταβολισμού των Λιπιδίων και Παχυσαρκίας όπου παρακολουθούνται πολυάριθμοι ασθενείς.

Υπήρξε ενεργό μέλος 27 Επιστημονικών Εταιρειών, ενώ διετέλεσε κατ΄επανάληψη πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και μέλος του Δ.Σ. Επίσης, υπήρξε αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Μελέτης, Έρευνας και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδας.

Ο εκλιπών διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος σύνταξης και μέλος της συντακτικής επιτροπής, 47 διεθνώς αναγνωρισμένων ιατρικών περιοδικών, αλλά και κριτής σε 118 διεθνή ιατρικά περιοδικά. Έχει 772 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά στη βασική και κλινική έρευνα, στο αντικείμενο της υπέρτασης, των λιπιδίων, της αθηροσκλήρωσης, καθώς και στις διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών. Έχει εκδώσει 2 βιβλία, με αντικείμενο τις διαταραχές τής οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών, καθώς και τις δυσλιπιδαιμίες. Είχε οργανώσει πολλά συνέδρια και συμπόσια στο αντικείμενο της υπέρτασης, της δυσλιπιδαιμίας, της αθηροσκλήρωσης, της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς και της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών.

Ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Satellite Meeting on Secondary Dyslipidemias of the European Atherosclerosis Society (EAS), το 1999. Έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς πολυκεντρικές κλινικές μελέτες που σχετίζονται με τη θεραπεία των υπερλιπιδαιμιών, της υπέρτασης, του διαβήτη και άλλων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Διετέλεσε επανειλημμένα δημοτικός σύμβουλος και ήταν πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ιωαννιτών από το 2011 έως το 2014. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του Ομίλου Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων.

Πηγή: ΑΜΠΕ