Κορωνοϊός: Με τεστ 48 ωρών και μάσκα οι ταξιδιώτες από την Κίνα

Τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ακολουθήσει η χώρα μας. Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, που είχε αρχίσει στις 12 το μεσημέρι.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα ζητείται για τους ταξιδιώτες που καταφθάνουν στη χώρα μας από την Κίνα υποχρεωτικά αρνητικά τεστ κορωνοϊού έως και 48 ώρων πριν από την αναχώρησή τους από την ασιατική χώρα και χρήση μάσκας υψηλής προστασίας.

Αναμένεται σχετική ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας με τις λεπτομέρειες της απόφασης.

Υπενθυμίζεται πως χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και απέφυγε να προωθήσει μέτρα με δεσμευτική ισχύ, προέβη σε ισχυρές συστάσεις προς τα 27 κράτη – μέλη με στόχο να υπάρξει μία ενιαία στάση απέναντι στους ταξιδιώτες από την Κίνα σε όλη την κοινότητα.

Αποφάσισε λοιπόν:

Να σημειωθεί ότι Γερμανία και Σουηδία αποφάσισαν επίσης να λάβουν μέτρα στην κατεύθυνση των συστάσεων της Ε.Ε. Παράλληλα η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, κάλεσε την Κίνα «να μοιράζεται δεδομένα με διαφάνεια για την τρέχουσα κατάστασή της. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία μόνο εάν συνεργαστούμε στενά σε επίπεδο Ε.Ε. και παγκόσμιο».

I welcome the agreement of Member States on a coordinated 🇪🇺 response to the #COVID19 situation in China at yesterday’s IPCR meeting.

China must share data transparently on its current situation.

We can only tackle the pandemic if we work closely together at EU and 🌍 level.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 5, 2023