Κορωνοϊός: Μέτρα και από Σουηδία – Γερμανία για τους ταξιδιώτες από την Κίνα

Η Γερμανία ακολουθεί τον δρόμο άλλων χωρών και αλλάζει τους κανονισμούς εισόδου στη χώρα για τους ταξιδιώτες από την Κίνα, απαιτώντας πλέον τουλάχιστον ένα αρνητικό rapid test.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ, θα διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι κατά την είσοδο στη χώρα για τυχόν παραλλαγές του κορωνοϊού καθώς και εκτεταμένη παρακολούθηση των λυμάτων, ανέφερε ο ίδιος σε σημερινή του ανακοίνωση.

Νωρίτερα σήμερα και η Σουηδία, ανάμεσα σε πολλές άλλες χώρες, ανακοίνωσε ότι θα απαιτεί από τους ταξιδιώτες από την Κίνα να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ για Covid-19 προτού εισέλθουν στη χώρα.

The EU Member States agreed on a coordinated approach to COVID-19-related travel measures at the IPCR today.

