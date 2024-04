Όταν τα κοινοβούλια μετατρέπονται σε «ρινγκ» – Σε ποιες χώρες έχουν σημειωθεί επεισόδια

Εικόνες από επεισόδια που έχουν σημειωθεί σε κοινοβούλια άλλων χωρών θύμισε η πρωτοφανής επίθεση του ανεξάρτητου βουλευτή, προερχόμενου από τους «Σπαρτιάτες», Κωνσταντίνου Φλώρου, εις βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένου, μέσα στον χώρο του ελληνικού κοινοβουλίου.

Πρόκειται για το πρώτο τόσο σοβαρό περιστατικό μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο από τη Μεταπολίτευση, με βουλευτή να χειροδικεί εις βάρος άλλου βουλευτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κ. Φλώρος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου βάσει του άρθρου 157 του Ποινικού Κώδικα για Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης. Ο Κ. Φλώρος οδηγείται ενώπιον των αρμοδίων αρχών για το κακούργημα της βιαιοπραγίας εναντίον βουλευτή, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Σοβαρό επεισόδιο είχε σημειωθεί και το 2017 στο ελληνικό κοινοβούλιο, με πρωταγωνιστή τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο τον Νίκο Δένδια. Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποβλήθηκε, με τον προεδρεύων της Βουλής, Μάκη Μπαλαούρα, να καλεί τη φρουρά.

Ουκ ολίγες φορές, σε κοινοβούλια και άλλων χωρών, βουλευτές έχουν έρθει στα χέρια, αδυνατώντας να λύσουν τις διαφορές τους μέσω του διαλόγου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, σκηνές που παραπέμπουν σε ρινγκ εκτυλίχθηκαν σε κοινοβούλιο της Γεωργίας, όταν βουλευτής της αντιπολίτευσης γρονθοκόπησε βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος βρισκόταν στο βήμα.

BREAKING: Chaotic scenes from Georgia parliament during the consideration of the law on foreign agentspic.twitter.com/t7QAPvJ0nE

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 15, 2024