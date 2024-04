FT: Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία για συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία – Κυβέρνηση: Δεν θα διακινδυνεύσουμε την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας

Έντονη πίεση δέχονται από τους συμμάχους τους στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ η Ελλάδα και η Ισπανία, προκειμένου να παράσχουν περισσότερα συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, παρά τις εκκλήσεις του Κιέβου τις τελευταίες εβδομάδες, μόνον η Γερμανία ανακοίνωσε την παροχή ενός συστήματος Patriot.

Πηγές που επικαλούνται οι FT, ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, την περασμένη εβδομάδα, Ευρωπαίοι ηγέτες προέτρεψαν τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της Ισπανίας, Κυριάκο Μητσοτάκη και Πέδρο Σάντσεθ, προκειμένου Αθήνα και Μαδρίτη να παράσχουν ορισμένα από τα συστήματά τους στην Ουκρανία.

Κατά το δημοσίευμα, ειπώθηκε στους κ.κ. Μητσοτάκη και Σάντσεθ ότι οι ανάγκες των χωρών τους δεν είναι τόσο μεγάλες όσο της Ουκρανίας και ότι δεν αντιμετωπίζουν καμία επικείμενη απειλή. «Όλοι ξέρουμε ποιος τα έχει, όλοι ξέρουμε πού βρίσκονται και όλοι ξέρουμε ποιος τα χρειάζεται πραγματικά», είπε μία από τις πηγές που επικαλούνται οι FT.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ασκείται μικρότερη πίεση στην Πολωνία και τη Ρουμανία, οι οποίες διαθέτουν επίσης Patriot, δεδομένης της πιο ευάλωτης θέσης τους, καθώς συνορεύουν με την Ουκρανία.

Greece and Spain under pressure to provide Ukraine with air defence systems https://t.co/Dpyi2R3u2g

— FT Europe (@ftbrussels) April 22, 2024