MH-60 Romeo: Στη «φαρέτρα» της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού τα νέα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα (βίντεο, φωτογραφίες)

Ώρα μηδέν για τους «κυνηγούς» υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς εντάχθηκαν και επίσημα στην «φαρέτρα» του Π.Ν. τα τρία πρώτα αμερικανικά MH-60 Romeo.

Στην τελετή υποδοχής παρέστησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η ηγεσία του υπουργείου Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μιλώντας στην τελετή υποδοχής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι παρά την ηρεμία που επικρατεί στο Αιγαίο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι οι εξ ανατολών γείτονες μας επιταχύνουν το δικό τους εξοπλιστικό πρόγραμμα. «Επιβάλλονται συνεπώς οι προσεγγίσεις, όμως σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται οι ψευδαισθήσεις. Δεν θα είμαστε αφελείς. Μένουμε προσηλωμένοι πάντοτε στην πυξίδα που δείχνει την ειρήνη και το Διεθνές δίκαιο. Ταυτόχρονα θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή για την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Κλείνοντας, είπε ότι τα ελικόπτερα μας θα μεταφέρουν το μήνυμά μας στους γαλάζιους ουρανούς και το λευκό των κυμάτων στις θάλασσες μας.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον πρώην υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έφερε εις πέρας μαζί με τους συνεργάτες του στο υπουργείο, υπό τις οδηγίες του πρωθυπουργού, τις συμφωνίες για την απόκτηση των ελικοπτέρων αυτών.

«Αντιμετωπίζουμε πληθώρα προκλήσεων στο γεωπολιτικό μας περιβάλλον και κατά συνέπεια η διατήρηση και η επαύξηση των υπηρεσιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι μαζί με τα υφιστάμενα ελικόπτερα, το Πολεμικό Ναυτικό αποκτά έναν στόλο υψηλών δυνατοτήτων.

Τα νέα αποκτήματα, MH-60R Seahawk -Romeo- του Πολεμικού Ναυτικού θεωρούνται κορυφαία στο είδος τους, καθώς προσφέρουν μετασχηματιστικές δυνατότητες ανθυποβρυχιακού (ASW) και ανθυποβρυχιακού πολέμου (ASuW).

Οι προηγμένοι ψηφιακοί αισθητήρες περιλαμβάνουν το ραντάρ πολλαπλών τρόπων, το σύστημα ηλεκτρονικών μέτρων υποστήριξης, την ηλεκτρο-οπτική/υπέρυθρη κάμερα, τις ζεύξεις δεδομένων, τα συστήματα επιβιωσιμότητας του αεροσκάφους, το σόναρ βύθισης και τους ηχοβολείς.

Το πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα αποστολής επεξεργάζεται τα δεδομένα των αισθητήρων για να δημιουργήσει μια πλήρη εικόνα της κατάστασης στην επιφάνεια του ωκεανού και στον υποθαλάσσιο τομέα.

Κατάλληλα εκπαιδευμένοι χειριστές μπορούν να παρακολουθούν, να στοχεύουν και να επιχειρούν σε πλοία ή υποβρύχια αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Στο οπλοστάσιό τους οι «κυνηγοί» υποβρυχίων περιλαμβάνουν τορπίλες, πυραύλους και ρουκέτες αέρος-εδάφους και πυροβόλα που εξυπηρετούν το πλήρωμα.

Το πρόγραμμα εφοδιασμού βάσει επιδόσεων της Lockheed Martin για τα ελικόπτερα MH-60R επιτρέπει την ετοιμότητα και τη διαθεσιμότητα πτήσης κατά 95% – ένα ποσοστό που δεν συγκρίνεται με άλλα ναυτικά ελικόπτερα.

Ενώ η επιχειρησιακή υπεροχή των αμερικανικών MH-60 Romeo εκτιμάται μέχρι το 2045, αλλά και περισσότερο.

Proud to join @PrimeMinisterGR in celebrating NATO Ally Greece's continued military modernization efforts. With the purchase of these 🇺🇸multi-mission helicopters, Greece is continuing to meet its Wales pledge and strengthen the interoperability of the Alliance. #StrongerTogether pic.twitter.com/auiDOJnHq4

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) March 20, 2024