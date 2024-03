Ε.Ε. – Κάιρο: Οι 6 πυλώνες της συμφωνίας ύψους 7,4 δισ. – Κ. Μητσοτάκης: Υψίστης σημασίας η σταθερότητα της Αιγύπτου

Υπεγράφη στην Κάιρο σήμερα, Κυριακή, το απόγευμα, η στρατηγική συμφωνία Ε.Ε. – Αιγύπτου. Πρόκειται για μια συμφωνία που βασίζεται σε έξι πυλώνες κοινού ενδιαφέροντος, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, κατά τις κοινές δηλώσεις μετά τη σύνοδο, στην οποία συμμετείχαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρο, ο καγκελάριος της Αυστρίας, Καρλ Νεχάμερ, ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Όπως τόνισε η κ. Φον ντερ Λάιεν, οι έξι πυλώνες της συμφωνίας θα υποστηριχθούν από ένα νέο οικονομικό και επενδυτικό πακέτο 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια (2024-2027).

We will work together in six areas of mutual interest:

Today we launch our Strategic and Comprehensive partnership with Egypt.

Οι πυλώνες είναι οι εξής:

To reinforce this strategic partnership, the EU is tabling a significant financial and investment support package worth €7.4 billion over the next four years ↓ https://t.co/pXOVyZe6g5

Η κ. Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τεράστιας σημασίας της συνεργασία Ε.Ε. – Αιγύπτου. «Η παρουσία έξι Ευρωπαίων ηγετών δείχνει πόσο εκτιμούμε τη σχέση αυτή» επεσήμανε και τόνισε ότι «μοιραζόμαστε στρατηγικούς στόχους», ενώ έκανε λόγο για ιστορική ημέρα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στάθηκε στην ανάγκη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. «Είμαστε όλοι εξαιρετικά ανήσυχοι για τον πόλεμο στη Γάζα και την εκτυλισσόμενη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση. Η Γάζα αντιμετωπίζει λιμό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι κρίσιμο να επιτευχθεί μια συμφωνία για μια εκεχειρία γρήγορα τώρα που θα απελευθερώσει τους ομήρους και θα επιτρέψει σε περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα», είπε, καλώντας τον πρόεδρο της Αιγύπτου να μεσολαβήσει εκ νέου για μια κατάπαυση του πυρός.

Η πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε την ανησυχία της Ε.Ε. για τους κινδύνους που θα είχε μια πλήρους κλίμακας επίθεση στη Ράφα για τον ευάλωτο άμαχο πληθυσμό. «Αυτό πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος» τόνισε, ενώ ευχαρίστησε την Αίγυπτο για τις προσπάθειές της να διασφαλίσει ότι οι ανθρωπιστικές προμήθειες μπορούν να φτάσουν στη Γάζα.

«Η Ε.Ε. κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να παράσχει την τόσο αναγκαία βοήθεια. Σήμερα η Γάζα χρειάζεται 500 φορτηγά την ημέρα – ή το αντίστοιχο από ξηρά, αεροπορική και θαλάσσια. Μόνο φέτος, η Ε.Ε. θα παράσχει 275 εκατομμύρια ευρώ βοήθεια στους Παλαιστίνιους. Έχουμε παραδώσει πάνω από 1.800 τόνους της βοήθειας. Συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού προς την Αίγυπτο και διασφαλίζουμε ότι αυτή η βοήθεια μπορεί να φτάσει στη Γάζα μέσω όλων των πιθανών διαδρομών, συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου διαδρόμου που άνοιξε πρόσφατα στην Κύπρο», σημείωσε, τέλος, η πρόεδρος της Επιτροπής.

Egypt is a pillar of stability and security in the Middle-East.

We will work hand in hand with Egypt and other partners to channel aid to Gaza via all possible routes.

Civilians must be protected and there can be no forced displacement of Palestinians from Gaza.

We want to… pic.twitter.com/2zosgutTT4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024