Μεταναστευτικό: Οι φόβοι για «νέα Λαμπεντούζα» στο νότιο άκρο της Ελλάδας και το παζάρι με την Αίγυπτο

Στις αυξημένες ροές από τον Νότο στρέφεται το τελευταίο διάστημα η προσοχή στο μέτωπο του μεταναστευτικού, με τις τοπικές αρχές σε νότια Κρήτη και Γαύδο να έχουν σημάνει συναγερμό. Το τελευταίο διάστημα είναι ολοένα και πιο συχνές οι αφίξεις μεταναστών που προέρχονται κατά κύριο λόγο από Λιβύη και άλλες χώρες της βορείου Αφρικής.

Αθήνα και Βρυξέλλες πιστεύουν ότι η λύση βρίσκεται στο… Κάιρο. Αύριο, Κυριακή, μεταβαίνουν στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι και ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρο.

Η ευρωπαϊκή αποστολή θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει και διμερή συνάντηση με τον κ. Σίσι.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, «η επίσκεψη συμβολίζει τον σημαντικό και κρίσιμο ρόλο της Αιγύπτου στην περιοχή εν μέσω πολλαπλών προκλήσεων, καθώς και την στρατηγική σημασία της Αιγύπτου για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Στόχος είναι στις επαφές με τις αιγυπτιακές αρχές να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για βοήθεια ύψους 7,4 δισ. ευρώ από την Ε.Ε. προς την Αίγυπτο – η οποία με τη σειρά της θα δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται ενεργά με τους Ευρωπαίους για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος. Την αποκάλυψη για τη συμφωνία αυτή έκαναν οι Financial Times.

Fearing economic fallout in Egypt from the Gaza war, the EU is putting together a 7.4 billion euro ($8.08bn) aid package for Cairo, according to a Financial Times report.

🔴 LIVE updates: https://t.co/wX4kWUmKSA pic.twitter.com/NXpPZZliFL

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 13, 2024