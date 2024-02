Κ. Μητσοτάκης: «Ισχυρότερο από ποτέ το Κράτος Δικαίου» – Συνάντηση με τη Ρ. Μέτσολα

Ολοκληρώθηκε η κοινή συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας.

«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα θέματα που απασχολούν την Ευρώπη, καθώς η συνεργασία μας είναι πάντα στενή. Απέχουμε άλλωστε λιγότερο από τέσσερις μήνες από τις ευρωεκλογές. Πρόκειται για μία κομβική στιγμή, καθώς τότε θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί οι οποίοι θα αναμετρηθούν με τα στοιχήματα της Ευρώπης στην επόμενη πενταετία. Στοιχήματα γεωπολιτικά, οικονομικά και τεχνολογικά στα οποία η Ευρώπη πρέπει να έχει τις δικές της απαντήσεις. Για αυτό και αποκτά μεγάλη σημασία η οικοδόμηση της στρατηγικής της αυτονομίας όσο και η σφυρηλάτηση της κοινής πορείας των κρατών – μελών της», είπε ο πρωθυπουργός, στην αρχή της τοποθέτησής του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε την κ. Μέτσολα στην Ελλάδα και κατόπιν εξέφρασε την ικανοποίησή του που «καθιερώθηκε στην Ελλάδα η επιστολική ψήφος, ώστε να μπορούν όλοι οι πολίτες εντός και εκτός των συνόρων να μετέχουν στην εκλογική διαδικασία». Χαρακτήρισε την επιστολική ψήφο ως «επιλογή ευθύνης».

Ο κ. Μητσοτάκης άφησε αιχμές για «μεθοδεύσεις και καταγγελίες για το Κράτος Δικαίου», το οποίο, κατά τον πρωθυπουργό, «είναι ισχυρότερο από ποτέ», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, λέγοντας μάλιστα «πως δυνάμεις που συντάχθηκαν με αντιδημοκρατικές φωνές, τώρα μιλούν για το Κράτος Δικαίου».

Μάλιστα ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο άρθρο του Economist για το Κράτος Δικαίου, απαντώντας στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου: «Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την θετική έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου ο Economist μας κατέταξε στην 20αδα των χωρών με την καλύτερη δημοκρατία. Ας μην ανησυχούν ορισμένοι, η Δημοκρατία ζει και προοδεύει στον χώρο που γεννήθηκε».

Για τις Ευρωεκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες να «καταδικάσουν με την ψήφο τους τους κινδύνους για την Ευρώπη», ενώ αναφέρθηκε και στη θεσμοθέτηση της ισότητας στον πολιτικό γάμο «με μια σημαντική διακομματική συναίνεση».

«Είμαι εδώ για να ενθαρρύνω τον κόσμο, και τους νέους πολίτες ιδιαίτερα να ψηφίσουν», είπε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, χαιρετίζοντας παράλληλα τα 50 χρόνια από τη Μεταπολίτευση.

«Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συζητήσαμε για την στήριξή μας στους αγρότες και τον τομέα. Κανείς δεν θα μείνει πίσω», προσέθεσε η κ. Μέτσολα.

«Συζητήσαμε και για το Κράτος Δικαίου, μετά και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξ όσων γνωρίζω ο Άρειος Πάγος απάντησε στο ψήφισμα. Πρέπει να μεταχειριζόμαστε όλα τα κράτη – μέλη το ίδιο. Κάθε χρόνο καταθέτουν τα κράτη – μέλη έκθεση για το Κράτος Δικαίου. Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στη διαφάνεια και την ισότητα», υποστήριξε.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έκλεισε τη δήλωσή της συγχαίροντας την ελληνική κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο.

Thank you Prime Minister @kmitsotakis for a very warm welcome in beautiful Athens.

Delighted to be here as Greece celebrates 50 years since the return of democracy.

Because democracy matters, Europe matters, and Greeks voting in June's European election matters.

🇪🇺🇬🇷 pic.twitter.com/jHbOv8MS1W

— Roberta Metsola (@EP_President) February 20, 2024