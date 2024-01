Γ. Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Αίγυπτος έχουν κοινή αντίληψη για Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο

Υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας τάσσονται η Ελλάδα και η Αίγυπτος, ενώ έχουν κοινή αντίληψη για τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι, στο Κάιρο, την Τετάρτη.

Κατά τις συνομιλίες τους, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εστίασαν στην κρίση στη Μέση Ανατολή, στην ανησυχία διάχυσής της στην ευρύτερη περιοχή και στους πιθανούς τρόπους συνεργασίας για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και στενή συνεργασία για τον συντονισμό της δράσης τους.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Ελλάδας για την κατάσταση στη Γάζα και την αυξανόμενη ένταση στη Δυτική Όχθη, την πιθανότητα επέκτασης της κρίσης στον Λίβανο και την αυξανόμενη ανασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Υπογράμμισε πως η Ελλάδα, ως κορυφαία πλοιοκτήτρια χώρα στον κόσμο, και η Αίγυπτος που ελέγχει τον γεωστρατηγικό σύνδεσμο μεταξύ της Μεσογείου και της Ερυθράς Θάλασσας, δηλαδή τη διώρυγα του Σουέζ, είναι αποφασισμένες να συνεργαστούν και να υπερασπιστούν την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Επιπλέον, απηύθυνε έκκληση για άμεση δράση λόγω της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και του μεγάλου αριθμού νεκρών, σημειώνοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε για την παράδοση περισσότερων φαρμάκων και ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες της Γάζας είναι ένα πρώτο βήμα από τα πολλά που θα έπρεπε να γίνουν.

Επίσης, τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει εκτοπισμός και ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν στον τόπο τους με ειρήνη και ευημερία, χωρίς το φόβο επιθέσεων και τρομοκρατίας. Ως προς τούτο, προέταξε πως πρέπει να καταρτιστεί ένα συνολικό λεπτομερές σχέδιο με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ταυτόχρονα, ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω της Αιγύπτου και υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της χώρας να κάνει ό,τι μπορεί για να παράσχει περισσότερα βασικά αγαθά, τρόφιμα και φάρμακα σε όσους έχουν ανάγκη.

Παράλληλα, χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες του Καΐρου για την εξεύρεση λύσεων στην παρούσα κρίσιμη κατάσταση και την πρότασή του τόσο για τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας όσο και για την επόμενη ημέρα μετά τον πόλεμο.

Επιπροσθέτως, ανέφερε πως η Ελλάδα ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. και αξιόπιστος συνομιλητής όλων των μερών, είναι έτοιμη να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες για να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αποτρέψει την κλιμάκωση της κατάστασης και να συμβάλει στον τερματισμό αυτής της κρίσης.

