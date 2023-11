«Η Ντάουνινγκ Στριτ έχει ταραχθεί»: Το σχόλιο της δημοσιογράφου που πήρε την συνέντευξη από τον Κ. Μητσοτάκη

Αντιδράσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Βρετανίας έχει προκαλέσει η πρωτοφανής κίνηση του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Να σημειωθεί πως ανάρτηση έκανε και η δημοσιογράφος του BBC που πήρε την συνέντευξη από τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Σε αυτή τη συνέντευξη στην εκπομπή του BBC «Sunday with Laura Kuenssberg», ο κ. Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως «θεωρούμε ότι τα γλυπτά αυτά ανήκουν στην Ελλάδα και ότι ουσιαστικά εκλάπησαν, άρα αυτό δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα ζήτημα ιδιοκτησίας, το ζήτημα είναι η επανένωσή τους».

Έθεσε μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ερώτημα «που μπορείτε να εκτιμήσετε καλύτερα αυτό που είναι ουσιαστικά ένα μνημείο; Είναι σαν να σας έλεγα να κόψετε τη Μόνα Λίζα στη μέση και θα έχετε τη μισή στο Λούβρο και τη μισή στο Βρετανικό Μουσείο. Πιστεύετε ότι οι τηλεθεατές σας θα εκτιμούσαν την ομορφιά του πίνακα με τέτοιο τρόπο;».

Οι αναφορές του Έλληνα πρωθυπουργού φαίνεται πως προκάλεσαν ενόχληση στην Ντάουνινκγκ Στριτ με αποτέλεσμα την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον Ρίσι Σούνακ.

Our interview with the Greek PM that seems to have rattled Number 10 👇🏼 enough to cancel Sunak’s meeting with @kmitsotakis expected today ! Huge reaction given this has been long running issue btw the two countries … https://t.co/BfwVji3akP

— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) November 27, 2023