ΥΠΕΞ: Καταδίκη της επίθεσης κατά του Ισραήλ – Ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας

Την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ καταδίκαστε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κλιμάκωση της βίας.

Greece strongly condemns today’s launch of heavy rocket attacks from Gaza against Israel.

Greece stands with Israel and is deeply concerned by this unacceptable escalation of violence. pic.twitter.com/xQbrsgbBx0

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 7, 2023