Στέφανος Κασσελάκης: «Δεν θα εκκενώσουμε την Ελλάδα» – Η κριτική στην κυβέρνηση, οι θέσεις για εθνικά θέματα, Υγεία, Παιδεία, Εκκλησία

Με τις πληροφορίες να τον θέλουν να μπαίνει στην κούρσα για τη διεκδίκηση της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ, οι θέσεις του Στέφανου Κασσελάκη για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα έρχονται στο προσκήνιο.

Νέος σε ηλικία και στην πολιτική σκηνή, αλλά με πλούσιο βιογραφικό και τολμηρές θέσεις, το τελευταίο διάστημα, έχει έντονη παρουσία στα social media, με αναρτήσεις στις οποίες εξαπολύει πυρά κατά της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά και έχοντας ανεβάσει μία ανοιχτή πλατφόρμα ιδεών.

Το εάν θα είναι τελικά υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα το μάθουμε πιθανότατα αύριο, Δευτέρα ή το αργότερο έως την Τρίτη. Ας δούμε όμως ποιες είναι οι τοποθετήσεις του, με τις οποίες έχει επιλέξει μέσα από τους λογαριασμούς του να συστηθεί στο ευρύ κοινό.

«Είναι η καινούρια μοίρα μας; Θέλουν να μας εκπαιδεύσουν ότι η κανονικότητά μας από εδώ και πέρα θα είναι το πένθος και η καταστροφή; Να είναι σίγουρος ο ελληνικός λαός ότι απέναντι σε αυτό δεν πρόκειται να σταθούμε χωρίς φωνή» έγραψε πριν από 3 ημέρες, υπογραμμίζοντας πως «δεν πρόκειται να εκκενώσουμε την Ελλάδα».

Προ ημερών είχε επίσης σχολιάσει: Όπως δεν πρέπει επίσης να πάθουμε ανοσία από τη συχνότητα του πένθους. Κρατική ανασυγκρότηση άμεσα.

Βέλη είχε εξαπολύσει και κατά του πρωθυπουργού για την επιλογή του, τονίζοντας ότι έχει εξαφανιστεί.

Dear Mr. @stangreenberg: Please stop hiding away the Prime Minister from our nation!

Τις αμερικανόφερτες συστάσεις marketing τις ξέρω καλά. «Να περάσει η μπόρα της Ρόδου». «Να περάσει η μπόρα της δολοφονίας του παιδιού από τους νεοναζί». «Και μετά να εμφανιστεί ο ΠΘ με… pic.twitter.com/IrXHZauckJ

— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 11, 2023