Κατέρρευσε γέφυρα στο Μισισίπι: Τουλάχιστον 3 νεκροί (εικόνες)

Όπως έγινε γνωστό συνεργείο είχε ξεκινήσει εργασίες με βαρέα μηχανήματα για την κατεδάφιση της γέφυρας, σε απόσταση 64 χιλιομέτρων από την πόλη Τζάκσον. Όμως η γέφυρα κατέρρευσε ξαφνικά, καταπλακώνοντας τους άτυχους εργάτες.

At least three people died and four were critically injured after a #Mississippi_bridge, in the process of being demolished, collapsed while work was being conducted at the site, authorities said.#US

The deaths and injuries were confirmed by Simpson County Sheriff Paul Mullins,… pic.twitter.com/fDR5gf4fNA

— ⚡️ World News ⚡️ (@ferozwala) October 16, 2024