Ερντογάν: Μαζί με Μητσοτάκη, θέλουμε να κάνουμε βήματα προς τη θετική κατεύθυνση – Η αναφορά στους μουφτήδες

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ημέρες έπειτα από τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

«Μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ως ηγέτες που κερδίσαμε τις εκλογές, θέλουμε να κάνουμε βήματα προς τη θετική κατεύθυνση» σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING Together with Greek Prime Minister Mitsotakis, as leaders who won elections, ‘we want to take our steps in positive direction,’ Turkish President Erdogan says pic.twitter.com/vYuDwApyYI

— Anadolu English (@anadoluagency) July 14, 2023