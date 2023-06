ΥΠΕΞ: Συλλυπητήριο μήνυμα για την σιδηροδρομική τραγωδία στην Ινδία

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε το υπουργείο Εξωτερικών για την σιδηροδρομική τραγωδία που σημειώθηκε στην ανατολική Ινδία.

Επίσης, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Deeply saddened by the tragic loss of lives at a train collision in eastern #India.

Our sincere condolences to the victims’ families& wishes for swift recovery to the injured.

At this difficult time, #Greece stands in solidarity w/ the people & Gov’t of India pic.twitter.com/pBk0OqgvEG

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 2, 2023