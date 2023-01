Δένδιας από Ακτή Ελεφαντοστού: Δωρεά στο Ινστιτούτο για την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας

Το Διαπεριφερειακό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Ασφάλειας (ISMI) επισκέφθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ακτή Ελεφαντοστού και συγκεκριμένα στην Αμπιτζάν.

Παρούσα στην επίσκεψη ήταν και η πρέσβης της ΕΕ Φραντσέσκα ντι Μάουρο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

#Abidjan: FM @NikosDendias visited the Interregional Maritime Security Institute, w/ @UEenCI Ambassador @francescaDM_EU in attendance

On behalf of the 🇬🇷Government, a donation was made to support the Institute's work in strengthening maritime security in the #GuineaGulf pic.twitter.com/5WI9Lyeg69

