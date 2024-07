Πράσινη ρότα της Cosco και στην Αυστραλία

Σταθερά πράσινη πορεία χαράσσει ο κινεζικός ναυτιλιακός κολοσσός Cosco, ο οποίος προχώρησε σε συμφωνία με τον όμιλο Fortescue -που δραστηριοποιείται στην πράσινη τεχνολογία, καθώς επίσης στα ορυκτά και στην ενέργεια- για την από κοινού δημιουργία μιας πράσινης αλυσίδας εφοδιασμού καυσίμων με στόχο τη μείωση της ρύπανσης από τον τομέα της ναυτιλίας.

Η Fortescue, συμφερόντων του Αυστραλού δισεκατομμυριούχου Άντριου Φόρεστ, είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο.

Από την άλλη πλευρά η Cosco αποτελεί τον μεγαλύτερο ναυτιλιακό όμιλο στην Κίνα και έναν από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Δραστηριοποιείται σε containerships, tankers, bulk carriers, car carriers, LNG carriers, σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων σε όλο τον κόσμο, εμπορευματικά κέντρα και ναυπηγεία, ενώ συμμετέχει επίσης σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και ενέργειας.

Τι προβλέπει το MoU

Το μνημόνιο κατανόησης (MoU) μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει τη διερεύνηση της κατασκευής και της ανάπτυξης πράσινων πλοίων με καύσιμο την αμμωνία, τα οποία ανήκουν είτε στην Cosco είτε από κοινού στις δύο εταιρείες. Θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος και άλλων ορυκτών στον πράσινο ναυτιλιακό διάδρομο Κίνας – Αυστραλίας.

«Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τη συνεργασία με παγκόσμιους εταίρους, για να προωθήσουμε ενεργά την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη στη ναυτιλιακή βιομηχανία σε όλο τον κύκλο ζωής της», ανέφερε η Cosco Shipping, με έδρα τη Σαγκάη, σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο WeChat.

«Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ακόμη ένα μεγάλο βήμα για την απαλλαγή της ναυτιλιακής βιομηχανίας από τις εκπομπές ρύπων. Οι λύσεις αυτές θα είναι αναπόσπαστο μέρος της επίτευξης του στόχου μας για μηδενικές εκπομπές (Scope 3) μέχρι το 2040», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Fortescue.

Στελέχη της Fortescue βρίσκονται στην Κίνα τις τελευταίες εβδομάδες και συζητούν με πιθανούς εταίρους για κοινά έργα, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Dino Otranto στις 25 Ιουλίου.

Η Fortescue τον περασμένο Μάρτιο πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμή πρόωσης πλοίου στον κόσμο με χρήση αμμωνίας ως ναυτιλιακού καυσίμου στο λιμάνι της Σιγκαπούρης.

Η χρήση μεθανόλης

Την ίδια στιγμή, η Cosco Shipping έχει υλοποιήσει μια σειρά έργων για την εισαγωγή της μεθανόλης ως εναλλακτικού καυσίμου, τόσο για τα νεότευκτα όσο και για τα εν ενεργεία πλοία της, προκειμένου να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του στόλου της.

Πέντε νέα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ναυπηγούνται για την Cosco Shipping Lines Co., Ltd. θα διαθέτουν το καθένα τρεις κινητήρες μεθανόλης Wärtsilä 32 και συναφή βοηθητικό εξοπλισμό, καθώς και το σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής μείωσης NOx Reducer (NOR) της Wärtsilä.

Ο κινητήρας Wärtsilä 32 Methanol έχει λάβει πιστοποιητικά έγκρισης τύπου από διάφορους νηογνώμονες σε όλο τον κόσμο.

Η χρήση μεθανόλης αντί για μαζούτ μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 έως και 7%, τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) έως και 60% και τις εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) κατά 99%.

Η Wärtsilä συνεργάζεται επίσης με την Cosco Shipping Lines Co., Ltd για τη μετατροπή δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 13.800 TEUs και δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 20.000 TEUs ώστε να λειτουργούν με πράσινη μεθανόλη.

Η μετατροπή αυτή περιλαμβάνει συνολικά 12 βοηθητικές μηχανές ντίζελ με κινητήρες διπλού καυσίμου Wärtsilä 32 με δυνατότητα χρήσης πράσινης μεθανόλης.

Η συμφωνία για το έργο μετατροπής υπογράφηκε στο τέλος του 2023. Μόλις ολοκληρωθούν οι μετατροπές, τα πλοία αυτά θα είναι τα πρώτα με κινητήρα διπλού καυσίμου μεθανόλης στον στόλο της Cosco Shipping Lines Co., Ltd.

Η Cosco Shipping Lines Co., Ltd συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή του πράσινου συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας μεθανόλης του Cosco Shipping Group.

Η εταιρεία παρακολουθεί επίσης στενά την πρόοδο της εμπορίας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για να παράσχει υποστήριξη για την προώθηση του πράσινου και χαμηλού άνθρακα μετασχηματισμού και αναβάθμισης.

Σχέδια για έως και 120 νεότευκτα αξίας 4,5 δισ. δολ.

Η Cosco Shipping σχεδιάζει να ναυπηγήσει έως και 120 νέα πλοία, αξίας άνω των 4,5 δισ. δολαρίων.

Όπως δήλωσαν ναυλομεσίτες, ο αριθμός που θα παραγγελθεί για κάθε τύπο πλοίου δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο ανέφεραν ότι η Cosco Shipping εξετάζει το ενδεχόμενο να κατασκευάσει 20 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου newcastlemax, 40 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου kamsarmax και 30 πλοία μεταφοράς πολυσυλλεκτικού υλικού πολλαπλών χρήσεων χωρητικότητας 80.000 DWT, καθώς και αρκετά πλοία VLOC και δεξαμενόπλοια.