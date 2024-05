Χούθι: Στόχευσαν πλοία σε Κόλπο του Άντεν και Ινδικό Ωκεανό

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης έβαλαν στο στόχαστρο τρία πλοία στον Ινδικό Ωκεανό και στον Κόλπο του Άντεν, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός τους, Γιαχία Σάρι, σε δηλώσεις του.

Σύμφωνα με όσα είπε ο εκπρόσωπος των Χούθι, τον οποίο επικαλείται το Reuters, στο στόχαστρο μπήκαν τα πλοία MSC Dego και MSC Gina, στον Κόλπο του Άντεν.

Παράλληλα, οι Χούθι επιτέθηκαν στο πλοίο MSC Vittoria στον Ινδικό Ωκεανό και ξανά στον Κόλπο του Άντεν.

Οι Χούθι χρησιμοποίησαν βαλλιστικούς πυραύλους και drones. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στα πλοία.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα τους τελευταίους μήνες, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους, με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς στη Γάζα.

