Οι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς στο επίκεντρο του συνεδρίου της AMMITEC

Στην διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού της ναυτιλίας και στην κυβερνοασφάλεια, εστίασαν οι συμμετέχοντες στο 9ο συνέδριο Ship IT της AMMITEC (Association of Maritime Managers in Information Technology and Communications).

Η προώθηση της καινοτομίας στη ναυτιλία, μέσα από ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από ειδικούς και πρωτοπόρους του κλάδου, ήρθε για μια ακόμα φορά στο προσκήνιο.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κος Μανώλης Κουτουλάκης, ενώ ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές ήταν ναυτιλιακά στελέχη, μέλη τους διοικητικού συμβουλίου της ΑΜΜΙΤΕC, o Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτιλιακής Τεχνολογίας κος Νίκος Λιάπης, ο Διευθυντής ΙCT του λιμένα Θεσσαλονίκης, κος Σπύρος Νικολάου, ο Υποδιευθυντής ΙΤ του ΟΛΠ, κος Βασίλης Παρθένης, ο αναπληρωτής καθηγητής του ΠΑ.ΠΕΙ κος Γιώργος Γαλανός, ο αναπληρωτής καθηγητής του Παν. Λεμεσού κος Γιάννης Φιλιπόπουλος, κ.ά.

Η AMMITEC (Association of Maritime Managers in Information Technology and Communications) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός που ενώνει Διευθυντές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών παγκόσμιων ναυτιλιακών εταιρειών και επαγγελματίες που ασχολούνται με τη πληροφορική στην ναυτιλία.