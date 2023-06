7ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της «Ν»: Τα «αγκάθια», οι προκλήσεις και οι προοπτικές του shortsea

Οι προκλήσεις, τα προβλήματα και οι προοπτικές της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο του πάνελ του 7ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής με τίτλο «Τα μεγάλα διλήμματα», που συντόνισε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Στράτος Παπαδημητρίου.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Χαράλαμπος Σημαντώνης, υπογράμμισε τη σημασία και τη συμβολή του κλάδου στην Ελλάδα σημειώνοντας ότι συνεισφέρει 3,63 δισ. στο ΑΕΠ και απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 17.000 άτομα. Όπως ανέφερε το shortsea είναι το τρίτο μεγαλύτερο activity της γαλάζιας οικονομίας.

Ανέδειξε παράλληλα τα προβλήματα του κλάδου, όπως οι νομοθετικές αγκυλώσεις και οι πεπαλαιωμένοι νόμοι που συνθέτουν ένα δύσκολο περιβάλλον. Σημείωσε επιπλέον πως τα πλοία του κλάδου έχουν υψηλό κόστος και δεν είναι ανταγωνιστικά.

Στις δυσκολίες που καλείται να διαχειριστεί η ναυτιλία μικρών αποστάσεων εστίασε και ο Σήφης Ι. Βαρδινογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της ΣΕΚΑΒΙΝ Α.Ε. Όπως παρατήρησε, ο στόλος είναι αρκετά μεγάλος σε ηλικία και υπάρχουν απαιτήσεις από πελάτες που έχουν εξειδικευμένα trade. «Πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας σε συνδυασμό με τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς» ανέφερε, συμπληρώνοντας παράλληλα πως «η αγορά είναι αρκετά στενή και ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχει βοηθήσει».

Επιπλέον, «για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του μέλλοντος θα κληθούμε να κάνουμε και τις ανάλογες επενδύσεις» τόνισε, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το shortsea στο σκέλος του financing.

Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων εδώ και δεκαετίες επιτελεί σημαντικό ρόλο στην αύξηση της βιώσιμης ανάπτυξης σημείωσε με τη σειρά του ο Στράτος Τσαλαμανιός, συνδιευθύνων σύμβουλος Mylaki Shipping Agency Ltd and Seaven Tanker & Dry Management Inc, τονίζοντας πως το shortsea για την Ελλάδα και κυρίως τη νησιωτική χώρα είναι όρος ύπαρξης. Μεταξύ άλλων επισήμανε πως το δυναμικό του υφιστάμενου δικτύου έχει εξαντληθεί και εμφανίζονται προβλήματα που απαιτούν άμεση δράση. Η ελληνική ναυτιλία σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον καλείται να αυξήσει τη θέση της και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, συνέχισε, τονίζοντας πως πρέπει να ξεπεραστούν μία σειρά από εμπόδια όπως οι υφιστάμενες υποδομές, ο εκσυγχρονισμός του στόλου με νέα πλοία και με βάση τα νέα καύσιμα.

Η ναυτιλία βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση για να πετύχει τους στόχους της απανθρακοποίησης, σημείωσε στην τοποθέτησή της η Κάρολα Γιαννούλη, Γενική Διευθύντρια & Μέλος ΔΣ, Oceanking Technical & Trading ΑΕ. Η κ. Γιαννούλη εστίασε στις τεχνολογίες που αφορούν τα εναλλακτικά καύσιμα, σημειώνοντας πως υπάρχουν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση μέσω της μείωσης κατανάλωσης καυσίμου.

Στη χρηματοδοτική πολιτική και στο «στοίχημα» της χρηματοδότησης του κλάδου αναφέρθηκε ο Γιώργος Ξηραδάκης, ιδρυτής της XRTC Business Consultants και πρόεδρος στην Ένωση Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας. Μεταξύ άλλων ο κ. Ξηραδάκης επισήμανε την ανάγκη να ενισχυθεί η κεντρική χρηματοδοτική πολιτική και ο επενδυτικός χώρος, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινητοποιηθούν και οι ελληνικές τράπεζες.