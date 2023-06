Απανθρακοποίηση και νέες τεχνολογίες στο επίκεντρο της κλειστής εκδήλωσης #SeaTheChange

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη κλειστή συζήτηση με τίτλο #SeaTheChange που διοργάνωσε η Navigator Shipping Consultants την Πέμπτη 25 Μαΐου, στο Tatoi Club, στο πλαίσιο του 22ου Navigator 2023 – The Shipping Decision Makers Forum.

Στην κλειστή εκδήλωση συμμετείχαν 80 διακεκριμένα στελέχη, από 40 εταιρείες, εκπροσωπώντας όλο το φάσμα του ναυτιλιακού πλέγματος, τα οποία είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν καίρια ζητήματα που απασχολούν και επηρεάζουν τόσο τον κλάδο όσο και την κοινωνία μας.

Η Δανάη Μπεζαντάκου, διευθύνουσα σύμβουλος της Navigator Shipping Consultants, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, τονίζοντας ότι «ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών ήταν πάντα η κινητήριος δύναμη, η οποία συνεχίζει να συμβάλλει στη μετάδοση της γνώσης στη διατήρηση της ναυτιλιακής μας παράδοσης, η οποία διατηρεί την ελληνική ναυτιλία στην κορυφή. Το Navigator Forum παραχωρεί έναν ανοιχτό χώρο συζήτησης για καίρια θέματα της Ναυτιλίας, προσκαλώντας την στον δρόμο που οδηγεί στην αλλαγή, όταν αυτή χρειάζεται…».

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση σε πάνελ σχετικά με τις 7 θεματικές ενότητες (Decarbonization, Smart Shipping / Digitalization, Human Element, Intersection of Human Performance / Technology & Training, Know your Client, Maritime Logistics, ESG) του 22ου Navigator 2023 – The Shipping Decision Makers Forum.

Στη συνέχεια, δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να πάρουν θέση και να μιλήσουν εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούσαν.

Απανθρακοποίηση

Ο συντονιστής του πάνελ, Άγγελος Παντουβάκης, κοσμήτορας Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιά, έδωσε το έναυσμα της συζήτησης, αναζητώντας απάντηση αναφορικά με το καίριο για όλους ερώτημα «είναι εφικτή η απανθρακοποίηση;». Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν πώς η απαλλαγή από τον άνθρακα έχει γίνει παγκόσμια προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις, τις εταιρείες και την κοινωνία και πώς με τη σειρά τους, αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και αυξάνουν τις προσπάθειες για να καλύψουν το χάσμα προς τις καθαρές μηδενικές εκπομπές. Ο Γιώργος Πατέρας, πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, επικεντρώθηκε στην πυρηνική ενέργεια στη ναυτιλία, το υδρογόνο και τη δέσμευση άνθρακα (carbon capture).

Αυτό που διατυπώθηκε είναι ότι τα ναυτιλιακά καύσιμα με βάση το υδρογόνο, όπως η αμμωνία και η μεθανόλη, δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμα πριν από το 2040 και οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να αρχίσουν να απομακρύνονται από τα ορυκτά καύσιμα πολύ νωρίτερα. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η πυρηνική ενέργεια είναι πολλές φορές πιο πυκνή σε ισχύ από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και πιο δημοφιλής από τα εναλλακτικά καύσιμα, όπως η μεθανόλη, η αμμωνία και το υδρογόνο και πώς η πυρηνική ενέργεια μπορεί να εξασφαλίσει ότι η ναυτιλία θα επιτύχει τη φιλοδοξία του ΙΜΟ για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) το 2050. Ωστόσο, η δέσμευση του άνθρακα (carbon capture) μπορεί να επιτύχει περίπου το 14% των παγκόσμιων μειώσεων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που απαιτούνται έως το 2050 και παρατηρείται ότι είναι ο μόνος πρακτικός τρόπος για την επίτευξη βαθιάς απεξάρτησης από τον άνθρακα στον βιομηχανικό τομέα.

Τα κριτήρια ESG

Περνώντας στο πλαίσιο του περίφημου ESG και της κοινωνικής ευθύνης, ο Δρ. Κωνσταντίνος Ρόκκος, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της TST International SA, εξήγησε πώς η κοινωνία δυσκολεύεται να καλωσορίσει και να υιοθετήσει όλες τις σχετικές αλλαγές.

Αναγνωρίστηκε ότι το ESG είναι ένας τρόπος μέτρησης της βιωσιμότητας των εταιρειών και της θετικής συνεισφοράς τους στην κοινωνία. Παρόλο που υπάρχει επείγουσα ανάγκη για καινοτομία και πρόοδο, η νοοτροπία της κοινωνίας, μαζί και με τις διάφορες γεωπολιτικές περιπτώσεις, καθιστά δύσκολη την αλλαγή.

Ο παράγοντας τεχνολογία

Όσον αφορά το μέλλον της ναυτιλίας και την ανάγκη ενορχήστρωσης της συνύπαρξης της ανθρώπινου παράγοντα και της τεχνολογίας, ο Κώστας Κόντες, διευθύνων σύμβουλος της V.Ships Greece, κατέθεσε την άποψή του.

Αναφέρθηκε στα «έξυπνα» πλοία, τα οποία τώρα τίθενται σε λειτουργία, δημιουργώντας ζήτηση για μια νέα γενιά ικανών, ιδιαίτερα έμπειρων επαγγελματιών της ναυτιλίας. Αυτό που επίσης υπονοήθηκε είναι η κατάλληλη εκπαίδευση του πληρώματος και των εγκαταστάσεων, που πρέπει να σχεδιαστούν, να κατασκευαστούν και να εξοπλιστούν κατάλληλα για την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Τέλος, θα υπάρξει ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός για εξειδικευμένους ανθρώπους στην αντιμετώπιση των νέων και εναλλακτικών τεχνολογιών και οι ικανοί ναυτικοί θα είναι σε έλλειψη.

Ο Κώστας Κόντες μίλησε για ένα κενό στην αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου είτε τα πλοία, είτε το κατάλληλο πλήρωμα θα είναι σπάνια. Ανέφερε την αναγκαιότητα του ανθρώπινου στοιχείου στη ναυτιλία, καθώς ο κλάδος είναι αρκετά απρόβλεπτος και υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες. Ωστόσο, παρόλο που η τεχνολογία μπορεί να μειώσει την ανάγκη για τον ανθρώπινο παράγοντα, δεν θα εξαλείψει πλήρως τη χρήση του, γιατί η αντίδραση που θα έχει ο ανθρώπινος παράγοντας σε κάποιο στοιχείο που τα συστήματα δεν μπορούν να αντιληφθούν είναι αυτό που τον κάνει αναντικατάστατο.

Ακολούθως, ο Γιώργος Πουλαράς, διευθύνων σύμβουλος της Enesel, και ο Μάνθος Μαχαίρας, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ναυτιλιακών Διευθυντών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Ammitec) & CIO – Metrostar, εξέφρασαν τις απόψεις τους για την ψηφιοποίηση και την έξυπνη ναυτιλία.

Αυτό που συζητήθηκε είναι το φαινόμενο της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις θαλάσσιες μεταφορές και η μετάβασή τους επιταχύνεται. Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες υιοθετούνται για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης, καθώς και για να δώσουν το έναυσμα στον κλάδο να βαδίσει στην πορεία της απεξάρτησης από τον άνθρακα και να πραγματοποιήσει μηδενικές εκπομπές. Αυτό που επισημάνθηκε επίσης είναι η ανάγκη οι ενδιαφερόμενοι φορείς της ναυτιλίας να επανακαθορίσουν τις στρατηγικές τους προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες εξασφαλισμένες βιώσιμες λειτουργίες. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση θα πρέπει να βρει νέους πόρους και δυνατότητες, να χρησιμοποιήσει ολοκληρωμένα συστήματα, τεχνολογία και αποτελεσματικές λύσεις προκειμένου να βελτιώσει τις επιδόσεις. Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα τονίστηκε και πάλι εδώ, και αναφέρθηκε επίσης η υιοθέτηση των δεδομένων ως πλεονέκτημα.

Μετά το δραστήριο πάνελ, άνθισε μια ενεργητική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και των ομιλητών του πάνελ, και τέθηκαν ζητήματα σχετικά με το ρόλο των ESG, των τραπεζών και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, του greenwashing, της κυβερνοασφάλειας και του νομοθετικού πλαισίου.

Τα αποτελέσματα και τα τελικά συμπεράσματα αυτών των συζητήσεων θα παρουσιαστούν στο 22ο Navigator 2023 – The Shipping Decision Makers Forum, την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).