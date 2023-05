Με συμμετοχή 95 σκαφών το EMMYS 2023 στον Πόρο

Περισσότερα από 2.500 άτομα επισκέφτηκαν τον χώρο του 19ου EMMYS 2023 στον Πόρο, που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 6 Μαΐου. Την έκθεση εγκαινίασαν την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023, η Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης κα Ολυμπία Αναστασοπούλου, ο Δήμαρχος Πόρου κ. Γιάννης Δημητριάδης, η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της έκθεσης EMMYS κα Barbara Gabriel και ο Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού Αντώνης Στελλιάτος.

Στην έκθεση συμμετείχαν 95 σκάφη, επανδρωμένα Catamaran, Motor Yachts & Sailing Yachts, καλύπτοντας όλο το εύρος των σκαφών που διατίθενται προς ναύλωση, καθώς και 300 yacht brokers, από Αμερική, Αυστραλία, Αυστρία, Μπαχάμας, Βίρτζιν Άϊλαντς, Καναδά, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία Μονακό, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Ελβετία, Ταϊβάν και Ελλάδα. Συμμετείχαν και 30 περίπτερα εταιρειών ναύλωσης σκαφών, καθώς και εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού.

Στον διαγωνισμό μαγειρικής των Chefs των σκαφών στην κατηγορία EMERALD (σκάφη με ημερήσιο ναύλο μέχρι 4.999,00 ευρώ) νικητής αναδείχθηκε ο Γιάννη Σκαρλάτος chef του σκάφους LUCKY CLOVER και στην κατηγορία DIAMOND (σκάφη με ημερήσιο ναύλο 5.000, ευρώ και άνω) νικητής ο Σάββας Λιχανίδης chef του σκάφους ABOVE & BEYOND. Στους νικητές δόθηκαν επίσης ως δώρα vouchers διαμονής από τα ξενοδοχεία Opera Mansion Hotel (Santorini) και Four Seasons Hotel (Cyprus).

Στον Διαγωνισμό Νερού «Water Competition by CYBA», νικητές στην κατηγορία EMERALD αναδείχθηκαν οι Άννα Καζαντζίδη & Γιώργος Μαλεκάκης από το σκάφος PI2 και στην κατηγορία DIAMOND ο Γιώργος Καρανικόλας, Steward του σκάφους CHRISTAL MIO. Στους νικητές δόθηκαν επίσης ως δώρα vouchers διαμονής από τα ξενοδοχεία Domotel Hotel & Resorts (Θεσσαλονίκη).