Λιβυκό περιπολικό άνοιξε πυρ σε πλοίο διάσωσης στη Μεσόγειο

Ένα λιβυκό περιπολικό σκάφος άνοιξε πυρ εναντίον του πλοίου διάσωσης Sea-Watch 5 σε διεθνή ύδατα την Παρασκευή, σηματοδοτώντας τη δεύτερη τέτοια επίθεση μέσα σε έναν μήνα και εντείνοντας τον έλεγχο για τη στήριξη της ΕΕ προς την λιβυκή ακτοφυλακή, όπως ανέφερε η οργάνωση Sea-Watch.

Η γερμανική ΜΚΟ δήλωσε ότι το πλοίο της δέχθηκε πυρά με πραγματικά πυρομαχικά λίγο μετά τη διάσωση 66 μεταναστών. Ζήτησε «άμεση διευκρίνιση και συνέπειες από την Ιταλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό, σύμφωνα με τη Sea-Watch.

Κλιμακούμενη βία στη Μεσόγειο

Η εκπρόσωπος της οργάνωσης, Τζιούλια Μέσμερ, δήλωσε ότι το συμβάν είναι μέρος ενός μοτίβου αυξανόμενων επιθέσεων.

«Τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε ότι η βία στην κεντρική Μεσόγειο κλιμακώνεται … σίγουρα δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό», είπε στο POLITICO.

Η Sea-Watch ανέφερε ότι ένα περιπολικό σκάφος κλάσης Corrubia — ταυτοποιημένο ως λιβυκό — διέταξε το Sea-Watch 5 να στραφεί προς βορρά, κίνηση που θα είχε διακόψει τη διάσωση. Όταν το πλήρωμα δεν υπάκουσε, το περιπολικό άνοιξε πυρ, σύμφωνα με την οργάνωση.

Η ΜΚΟ εξέπεμψε σήμα κινδύνου και στη συνέχεια ένα αεροσκάφος επιτήρησης της Frontex επιβεβαίωσε ότι το λιβυκό σκάφος ακολουθούσε σε απόσταση οκτώ ναυτικών μιλίων, όπως ανέφερε η Sea-Watch. Το ιταλικής κατασκευής σκάφος που συμμετείχε είχε παραδοθεί στη Λιβύη το 2018 στο πλαίσιο μιας προσπάθειας με την υποστήριξη της ΕΕ να περιοριστεί η παράτυπη μετανάστευση, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρόμοιο περιστατικό τον Αύγουστο

Το περιστατικό αντανακλά μια επίθεση στις 24 Αυγούστου, όταν το πλοίο διάσωσης Ocean Viking, που διαχειρίζεται η γαλλική ΜΚΟ SOS Méditerranée, δέχθηκε πυρά από λιβυκό περιπολικό σκάφος χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του ιταλικού προγράμματος SIBMMIL, προκαλώντας μείζονα πολιτική αντιπαράθεση στην Ιταλία και στο εξωτερικό.

Κριτική στην ΕΕ

Το περιστατικό της Παρασκευής σημειώθηκε επίσης δύο ημέρες αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίστηκε τη συνεχιζόμενη συνεργασία με τη Λιβύη, μετά από επιστολή που υπέγραψαν πολλές ΜΚΟ καλώντας τις Βρυξέλλες να αναστείλουν τις σχέσεις.

«Τι άλλο χρειάζεται επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναστείλει τη στήριξή της προς αυτήν τη ριψοκίνδυνη, ανεξέλεγκτη δύναμη;» δήλωσε την Παρασκευή η Τζούντιθ Σάντερλαντ, αναπληρώτρια διευθύντρια του Human Rights Watch.

«Δεν βλέπουμε πραγματική δέσμευση στις διακηρυγμένες αξίες της Ευρώπης και θα συνεχίσουμε να αμφισβητούμε την τρέχουσα πολιτική προσέγγιση, η οποία δεν προσφέρει καμία ασφάλεια ούτε στους Ευρωπαίους πολίτες ούτε στους ανθρώπους που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο στην ΕΕ», πρόσθεσε η Μέσμερ.

Με πληροφορίες από Politico