Πυροβολισμοί σε εγκατάσταση ασύλου στο Ντάλας: Πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες

Για πολλούς τραυματίες και νεκρούς κάνουν λόγο οι αρχές ύστερα από περιστατικό με πυροβολισμούς την Τετάρτη σε ομοσπονδιακό γραφείο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στο Ντάλας.

Ο δράστης είναι νεκρός αφού αυτοτραυματίστηκε από πυροβολισμό, δήλωσαν ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορές για πυροβολισμούς στο γραφείο στο βορειοδυτικό Ντάλας περίπου στις 7:30 π.μ. τοπική ώρα, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι υπάρχουν πολλαπλοί τραυματισμοί και νεκροί και ότι ο δράστης είναι νεκρός.

«Η εμμονική επίθεση κατά των αρχών επιβολής του νόμου, ιδίως της ICE, πρέπει να σταματήσει. Προσεύχομαι για όλους όσους πληγώθηκαν σε αυτήν την επίθεση και για τις οικογένειές τους», έγραψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, στο X, απαντώντας στη Νόεμ.

Ο δράστης βρέθηκε νεκρός στην οροφή ενός κοντινού κτιρίου, ανέφερε η τοπική θυγατρική του ABC, WFAA, επικαλούμενη πηγές.

«Οι προκαταρκτικές πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό ελεύθερο σκοπευτή», δήλωσε στο CNN ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένα από τα θύματα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.