Αίτνα: Κατακλύζεται από τουρίστες – Σκιέρ κάνουν σλάλομ δίπλα στη λάβα του ηφαιστείου (βίντεο)

Σκιέρ και τουρίστες αγνοούν τις ιταλικές αρχές, στην προσπάθειά τους να κρατήσουν τους ανθρώπους με ασφάλεια μακριά από την ηφαιστειακή λάβα.

Η Αίτνα εκρήγνυται τακτικά και προσελκύει τουρίστες εδώ και δεκαετίες. Αλλά η τελευταία έκρηξη, που ξεκίνησε στις 8 Φεβρουαρίου, έχει προσελκύσει τόσους πολλούς φωτογράφους, πεζοπόρους και λάτρεις της φύσης, που προκάλεσε πληθώρα προειδοποιήσεων και εντολών από τους τοπικούς Ιταλούς αξιωματούχους.

Ο Σάλβο Κοκίνα, περιφερειακός επικεφαλής πολιτικής προστασίας της Σικελίας, σε δήλωσή του την Κυριακή περιέγραψε μια «συνεχή ροή» περίπου 1.000 ανθρώπων, καθώς και «άναρχο παρκάρισμα στις άκρες στενών δρόμων» που μπλόκαρε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

«Με το σκοτάδι, ο κίνδυνος πτώσης και βύθισης στο χιόνι αυξάνεται αναλογικά με την αύξηση των ανθρώπων», είπε.

What’s happening in Sicily – Italy is absolutely extraordinary

Mount Etna is erupting with its summit covered in snow

Here are some explorers skiing between snow and fire!

Unprecedented pic.twitter.com/l83jsBzLul

— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 13, 2025