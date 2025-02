Καναδάς: Έρευνες για το ατύχημα με το αεροσκάφος της Delta Airlines στο Τορόντο

Υπενθυμίζεται ότι από θαύμα επέζησαν και οι 80 επιβαίνοντες.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του αεροδρομίου Ντέμπορα Φλιντ δήλωσε ότι οι ειδικοί θα εξετάσουν το αεροσκάφος στον διάδρομο προσγείωσης, προσθέτοντας ότι δεν είναι «η κατάλληλη στιγμή» για εικασίες σχετικά με την αιτία του ατυχήματος.

«Από το βίντεο φαίνεται ότι το αεροπλάνο προσγειώθηκε τόσο δυνατά που κατέρρευσε ο δεξιός κύριος μηχανισμός. Η ουρά και η δεξιά πτέρυγα άρχισαν να γλιστρούν με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να αναποδογυρίσει προς τα δεξιά», δήλωσε η Έλα Άτκινς, επικεφαλής του τμήματος αεροδιαστημικής του Virginia Tech και πιλότος. «Κατά τη διάρκεια της ανατροπής, το δεξί φτερό και η ουρά κόπηκαν και προκλήθηκε πυρκαγιά, πιθανότατα λόγω της ολίσθησης και της διαρροής καυσίμων τουλάχιστον από μια δεξαμενή».

A clear visual of the Delta Airlines crash-landing at Toronto Pearson International Airport on Monday. Everyone survived. pic.twitter.com/yUYF6cnT0L

Η πτήση της Delta Air Lines από τη Μινεάπολη γλίστρησε κατά μήκος του διαδρόμου με ορατές φλόγες πριν σταματήσει ανάποδα. 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 19 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ανακοίνωσαν οι αρχές την Τρίτη.

Οι δύο ασθενείς δεν αντιμετωπίζουν τραυματισμούς που απειλούν τη ζωή τους. Στο αεροσκάφος CRJ900, ηλικίας 16 ετών, της καναδικής εταιρείας Bombardier, επέβαιναν 76 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Thanks Trump for freezing FAA flight control hires!

You are murdering people.

Or are u blaming DEI, Biden & Obama — under which we had nearly no major airline crashes???

BREAKING: Delta flight 4819 from Minneapolis/St. Paul, is upside down on the runway after landing at… pic.twitter.com/AKWSo8w4dn

