Θέλετε να μάθετε πώς τελειώνει ο κόσμος; Δείτε αυτές τις σελίδες της Wikipedia

Είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο τελειώνει ο κόσμος: όχι με ένα μπαμ, αλλά με ένα… σλουρπ (κάτι σαν αυτοαναρρόφηση); Σύμφωνα μετην Wikipedia, αυτός είναι μόνο ένας, από τους πολλούς πιθανούς τρόπους με τους οποίους το σύμπαν μας θα μπορούσε να καταστραφεί σε εκατομμύρια χρόνια από τώρα.

Κάθε έτος της ανθρώπινης ιστορίας έχει τη δική του, ειδική σελίδα, στη Wikipedia, ξεκινώντας από το 719 π.Χ. (όταν προφανώς δεν συνέβησαν και πολλά γεγονόταμ εκτός από το ότι ο Zhou Huan Wang έγινε κυβερνήτης της Κίνας).

Κάθε σελίδα στο «Χρονολόγιο του απώτερου μέλλοντος» προσφέρει μια εκτίμηση για το τι μπορεί να επιφυλάσσει το συγκεκριμένο έτος, η δεκαετία, ο αιώνας ή η χιλιετία.

Για παράδειγμα (όπως τα αλίευσε αρθρογράφος του Guardian):

Το 2029, «η ψηφιακή χρονοκάψουλα “Ένα μήνυμα από τη Γη” θα φτάσει στον προορισμό της στον πλανήτη Gliese 581c».

Το 2085, «η “μυστική” επιστολή της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ θα ανοίξει στο Σίδνεϊ».

Το 2140, «αναμένεται να εξορυχθούν όλα – περίπου 21 εκατομμύρια- Bitcoins».

Επίσης προβλέψεις για «συναντήσεις» με αστεροειδείς, ζοφερές κλιματικές καταστροφές και αλλόκοτες γεωπολιτικές προβλέψεις μέχρι περίπου τον 24ο αιώνα, όταν τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πραγματικά παρανοϊκά: το ίδιο επώνυμο για όλους τους Ιάπωνες μέχρι το 2531, και η ολοκλήρωση, το 2640, της «επί 639 χρόνια εκτέλεσης του έργου As Slow as Possible του συνθέτη John Cage για εκκλησιαστικό όργανο», το θέμα της δεύτερης μακροβιότερης μουσικής παράστασης που έχει γίνει μέχρι σήμερα

Ωκεανοί που εξατμίζονται και χωροχρονικές ιδιομορφίες

Στο «Χρονολόγιο του απώτερου μέλλοντος» ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί και για τους κόκκινους υπεργίγαντες (γιγάντια άστρα) που θα είναι ορατοί στον ουρανό, για την προσθήκη επιπλέον δευτερολέπτων σε κάθε 24ωρο, για πλανητικές συγκρούσεις, για ωκεανούς που εξατμίζονται, για χωροχρονικές ιδιομορφίες, για τη διάβρωση των πυραμίδων, για την αλλαγή του εδάφους του Άρη, για μαύρες τρύπες, και για την οριστική καταστροφή της JavaScript (χρόνος θανάτου: 13 Σεπτεμβρίου 275.760 μ.Χ.).

«Η τελική μοίρα του σύμπαντος»

Οι πραγματικά περιπετειώδεις αναγνώστες μπορούν να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στη σελίδα «Η τελική μοίρα του σύμπαντος» η οποία μοιάζει με ένα μενού γευσιγνωσίας για τον ολοκληρωτικό αφανισμό: θα προκληθεί από το Μεγάλο Πάγωμα, την Μεγάλη Έκρηξη, την Μεγάλη σύγκρουση ή το Μεγάλο Σλουρπ;

Η Wikipedia, όπως και κάθε εγκυκλοπαίδεια, δεν σχεδιάστηκε για να προκαλέσει συναισθήματα – αλλά μερικές φορές το απόλυτο ψυχικό βάρος των πληροφοριών της δεν μπορεί παρά να «κάψει» τον εγκέφαλο.

Μερικοί άνθρωποι περιγράφουν ότι κοιτάζοντας τα αστέρια μια καθαρή νύχτα αισθάνονται δέος και νοιώθουν μικροί. Πόσο μάλλον, όταν σκεφτεί κανείς, έναν κόσμο, σε 100 εκατομμύρια χρόνια από τώρα, στον οποίο οι μελλοντικοί αρχαιολόγοι θα εντοπίζουν το «αστικό στρώμα» απολιθωμένων παράκτιων πόλεών μας.

naftemporiki. gr