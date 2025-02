Ρ. Μέτσολα: Δεν είμαστε πια σε σταυροδρόμι. Ξέρουμε ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε

«Αυτό σημαίνει περισσότερες επενδύσεις στη συλλογική μας άμυνα και ασφάλεια. Σημαίνει αύξηση της παραγωγής και βαθύτερη συνεργασία μεταξύ όλων μας. Δεν βρισκόμαστε πια σε σταυροδρόμι. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε», τόνισε.

Europe must be able to keep people safe & secure.

That means more investment in our collective defence & security. It means ramping up production & deeper cooperation between us all.

We’re not at a crossroads anymore. This is the path we must take.

— Roberta Metsola (@EP_President) February 3, 2025