Ινδία: Τουλάχιστον 30 οι νεκροί στο ματωμένο προσκύνημα του Κουμπ Μελά

Αλλοι 90 έχουν τραυματισθεί σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των κρατικών αρχών.

Το προσκύνημα διοργανώνεται κάθε 12 χρόνια στο Πραγιαγκράτζ, στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές και διαρκεί έξι εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων δεκάδες εκατομμύρια πιστοί συρρέουν από όλη την Ινδία και το εξωτερικό για να βουτήξουν το σημείο που ενώνονται οι ιεροί ποταμοί Γάγγης και Γιαμούνα.

Αξιωματούχος του νοσοκομείου SRN στο Πραγιαγκράτζ, όπου έχουν διακομιστεί κάποιοι τραυματίες, δήλωσε ότι όσοι έχασαν τη ζωή τους είτε έπαθαν έμφραγμα είτε υπέφεραν από υποκείμενα νοσήματα, όπως διαβήτης.

«Ήρθαν άνθρωποι με κατάγματα, σπασμένα κόκαλα (…) Κάποιοι κατέρρευσαν επί τόπου και μεταφέρθηκαν εδώ νεκροί», δήλωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με πιστούς που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, το δυστύχημα σημειώθηκε τη νύκτα, την ώρα που πλήθος ανθρώπων πήγαινε προς τις όχθες των ποταμών για το πρώτο μπάνιο της Τετάρτης, που θεωρούνταν το πιο σημαντικό γεγονός του φετινού προσκυνήματος.

«Πηγαίναμε να βουτήξουμε όταν ξαφνικά το πλήθος άρχισε να σπρώχνει και άνθρωποι έπεσαν κάτω», διηγήθηκε ο Παντσάμ Λόντχι μπροστά από το νοσοκομείο που έχει στηθεί στο σημείο του προσκυνήματος περιμένοντας τη σορό της νύφης του.

VIDEO: A pre-dawn stampede at the world’s largest religious gathering has killed at least 15 people in India, with many more injured after a surging crowd spilled out of a police cordon and trampled bystanders. #AFPVertical pic.twitter.com/ugw28zfptC

