Τραγωδία σε μαζικό προσκύνημα στην Ινδία: Ποδοπατήθηκαν έως θανάτου – Τουλάχιστον 15 νεκροί (βίντεο)

Πηγές των υπηρεσιών υγείας έκαναν λόγο στο BBC για τουλάχιστον 15 νεκρούς, αν και οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως απολογισμό θυμάτων.

Το δυστύχημα φέρεται να συνέβη όταν προσκυνητές που κοιμόντουσαν στις όχθες του ποταμού στην πόλη Πραγιαγκράτζ ποδοπατήθηκαν από άλλους πιστούς που είχαν βουτήξει στα ιερά νερά.

Σύμφωνα με τις αρχές, έως και 100 εκατομμύρια άνθρωποι αναμενόταν να παραστούν στη μεγαλύτερη ημέρα λουτρού του φεστιβάλ.

Η κύρια τελετή της ημέρας – το Σαχί Σναν ή βασιλικό λουτρό – όπου χιλιάδες ασκητές, καλυμμένοι με στάχτη, βουτούν στα νερά στη συμβολή μερικών από τους πιο ιερούς ποταμούς της Ινδίας, έχει προς το παρόν ακυρωθεί από τους αξιωματούχους.

Ωστόσο, παρά την αναστολή του διάσημου τελετουργικού λουτρού από τους διοργανωτές, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να επιχειρούν να βουτήξουν στα νερά.

A #Stampede occurred at the #SangamShore in #Prayagraj before the #AmritSnan at the #MahaKumbh. pic.twitter.com/2S8lzV8H7B

— Upendrra Rai (@UpendrraRai) January 29, 2025