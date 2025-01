Συμβούλιο της ΕΕ: Ομόφωνη απόφαση για επέκταση των περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας για άλλους έξι μήνες

«Η σημερινή ομόφωνη απόφαση για παράταση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας είναι ζωτικής σημασίας. Η αυξανόμενη πίεση παραμένει απαραίτητη για όσο διάστημα η Ρωσία συνεχίζει τον βάναυσο επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας», δήλωσε μέσω του «Χ» ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Today’s unanimous decision to extend the EU sanctions against Russia is crucial.

Increasing pressure remains essential for as long as Russia continues its brutal war of aggression against Ukraine.

— António Costa (@eucopresident) January 27, 2025