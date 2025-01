Γάζα: Η Επίτροπος της ΕΕ για τη Μεσόγειο χαιρετίζει τη συμφωνία, δεσμεύεται να στηρίξει την ανάκαμψη

«Χαιρετίζω τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και τη συμφωνία ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία θα φέρει την αναγκαία ανακούφιση σε όσους επλήγησαν από την καταστροφική σύγκρουση», σημειώνει σε ανάρτησή της η Ντουμπράβκα Σουίτσα.

I welcome the ceasefire agreement and hostage deal between Israel and Hamas, which will bring much-needed relief to those affected by the devastating conflict.

The EU remains committed to supporting all efforts towards a long-lasting peace and recovery.

— Dubravka Suica (@dubravkasuica) January 15, 2025