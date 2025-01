Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Reuters αξιωματούχος που ενημερώθηκε για την οριστικοποίηση της συμφωνίας καθώς και αξιωματούχος της Χαμάς στο ΒΒC.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, η συμφωνία περιγράφει μία αρχική φάση εκεχειρίας έξι εβδομάδων και περιλαμβάνει τη σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων καθώς και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά αιχμάλωτους η Χαμάς.

Σε αντάλλαγμα το το Ισραήλ θα απελευθερώσει Παλαιστινίους κρατουμένους.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ διακόπτει την περιοδεία του στην Ευρώπη ώστε να συμμετάσχει, αύριο, στις ψηφοφορίες που θα διεξαχθούν στο συμβούλιο ασφαλείας και την ισραηλινή κυβέρνηση για την έγκριση της συμφωνίας.

«Μετά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, ο υπουργός Σάαρ διέκοψε τη διπλωματική επίσκεψή του, που ήταν προγραμματισμένο να συνεχιστεί αύριο στην Ουγγαρία. Θα επιστρέψει στο Ισραήλ απόψε για να συμμετάσχει στις προγραμματισμένες συζητήσεις και τις ψηφοφορίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας και την κυβέρνηση», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της η Χαμάς τόνισε λακωνικά ότι έστειλε επίσημη απάντηση στην υπό διαπραγμάτευση στην Ντόχα συμφωνία για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων

Η πολιτική πτέρυγα της Χαμάς τόνισε ότι η αντιπροσωπεία της στην Ντόχα απάντησε «με υπευθυνότητα» στην πρόταση. Δεν διευκρίνισε αν αποδέχθηκε ή απέρριψε τη συμφωνία.

Παγκόσμιοι ηγέτες και κυβερνήσεις ξένων χωρών έχουν ήδη ξεκινήσει να αντιδρούν στην είδηση για συμφωνία.

View of Gaza as Israel and Hamas reach ceasefire agreement. Watch live: ⬇️ https://t.co/cmj0cXYowT

— Reuters (@Reuters) January 15, 2025