Ο Πούτιν «θα απαιτήσει από τον Τραμπ η Ουκρανία να μην γίνει ποτέ μέλος του ΝΑΤΟ»

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου –το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των σχεδίων του Κρεμλίνου- ο Ρώσος πρόεδρος, όλο και πιο σίγουρος ότι έχει το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, είναι αποφασισμένος να επιτύχει τον στόχο του να μην ενταχθεί ποτέ το Κίεβο στο ΝΑΤΟ, αλλά και να περιοριστεί η στρατιωτική ικανότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Κατά τις ίδιες πηγές, το Κρεμλίνο εκτιμά πως μεμονωμένα μέλη του ΝΑΤΟ ενδέχεται να συνεχίσουν να στέλνουν όπλα στην Ουκρανία στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών ασφαλείας, ωστόσο η θέση του είναι ότι αυτά τα όπλα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά της Ρωσίας ή για την ανακατάληψη εδαφών.

Η Ουκρανία και η Ρωσία διεξάγουν ορισμένες συνομιλίες στο Κατάρ σχετικά με κανόνες για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων, δήλωσε πρόσωπο που γνωρίζει τα σχέδια του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το Bloomberg. Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν από την πλευρά τους ότι οι μόνες διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας περιορίζονται επί του παρόντος στις ανταλλαγές κρατουμένων και στην επιστροφή παιδιών.

Οι ρωσικοί όροι περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση ελέγχου σε ορισμένα κατεχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας που προσαρτήθηκε το 2014, αν και η Μόσχα είναι ανοιχτή σε ορισμένες ανταλλαγές εδαφών, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg.

