Φινλανδία: Ανέσυραν την «ύποπτη» για δολιοφθορά άγκυρα του Eagle S

Το Eagle S, με σημαία των Νήσων Κουκ, φέρεται να προκάλεσε τη θραύση του καλωδίου σέρνοντας την άγκυρά του στο βυθό.

Ο όρος «σκιώδης στόλος» αφορά πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα που υπόκεινται σε εμπάργκο.

Eagle S’s anchor in Swedish Navy’s HMS Belos’s Sonar-image, on seabed and lifted to the surface.

Finnish Police continues the investigations. pic.twitter.com/d4z11sJnOy

— Tomi ‍☠️ (@TallbarFIN) January 7, 2025