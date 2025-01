Ο Πάπας Φραγκίσκος διόρισε γυναίκα υπουργό στο Βατικανό για πρώτη φορά

Αλλά για πρώτη φορά στη μακρά ιστορία του κρατιδίου, ο Πάπας Φραγκίσκος διόρισε μια γυναίκα επικεφαλής μιας μεγάλης αρχής του Βατικανού: Πρόκειται για την 59χρονη Ιταλίδα μοναχή Σιμόνα Μπραμπίλα που ορίστηκε από τον Ποντίφικα επικεφαλής της Διεύθυνσης για τα ινστιτούτα της Αποστολικής Ζωής.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου, η 59χρονη είναι η πρώτη γυναίκα υπουργός στην ιστορία του Καθολικού Παπικού Κράτους.

Η Μπραμπίλα εργάστηκε στο παρελθόν ως νοσοκόμα και ιεραπόστολος στη Μοζαμβίκης. Έχει επίσης διδακτορικό στην ψυχολογία.

Pope Francis has appointed Sister Simona Brambilla as the 1st female prefect of a Vatican department. She will lead the office which oversees religious congregations: nuns, monks, friars. pic.twitter.com/I2183glWUR

— Christopher Lamb (@ctrlamb) January 6, 2025