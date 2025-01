Μασκ εναντίον Λονδίνου: Ποιο είναι το σκάνδαλο των βιασμών που απειλεί την ειδική σχέση

Ο Μασκ έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει από τον Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί λόγω, όπως ισχυρίζεται, της αποτυχίας του Βρετανού πρωθυπουργού να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο σκάνδαλο ενόσω ήταν ο επικεφαλής εισαγγελέας της χώρας.

Ο Μασκ κατηγορεί τώρα τον Στάρμερ ότι ήταν «συνένοχος στον βιασμό της Βρετανίας», όπως εν είδει συνθήματος αποκαλεί την υπόθεση.

Ο Στάρμερ υπερασπίζεται τα πεπραγμένα του ως επικεφαλής της Εισαγγελικής Υπηρεσίας, λέγοντας ότι αντιμετώπισε «κατά μέτωπο» τις συμμορίες.

Κυβερνητική έκθεση του 2014 εκτιμούσε, με μετριοπαθείς υπολογισμούς, ότι περισσότερα από 1.400 κορίτσια είχαν υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση στο Ρόδεραμ μεταξύ 1997 και 2013. Πολλά περιστατικά ήταν ήδη γνωστά στις τοπικές υπηρεσίες. Η έκθεση ανέφερε ότι κορίτσια ηλικίας 11 ετών είχαν βιαστεί από πολλούς αριθμούς ανδρών -δραστών. Απεκάλυπτε δε ότι τοπικοί αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι τα παιδιά είχαν συναινετική σεξουαλική επαφή με τους δράστες.

Η υπόθεση αφορούσε την οργανωμένη σεξουαλική κακοποίηση νεαρών κοριτσιών σε πολλές πόλεις της βόρειας Αγγλίας.

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι η πλειονότητα των γνωστών δραστών ήταν πακιστανικής καταγωγής και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τοπικοί αξιωματούχοι και άλλες υπηρεσίες ήταν επιφυλακτικοί ως προς την καταγραφή και σήμανση της εθνοτικής καταγωγής των δραστών, υπό τον φόβο μήπως διαταραχθεί η κοινοτική συνοχή ή θεωρηθούν ρατσιστές.

Ανάλογη έρευνα για παρόμοιες υποθέσεις στο Όλνταμ επέκρινε επίσης για παραλείψεις την αστυνομία και τις δημοτικές αρχές, χωρίς να τους καταλογίζει όμως συγκάλυψη, αφού δεν εντόπισε τέτοιες ενδείξεις

Ο Στάρμερ ήταν διευθυντής της εισαγγελίας μεταξύ 2008 και 2013.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του διαβεβαίωσε ότι είχε αντιμετωπίσει το ζήτημα αποφασιστικά και «κατά μέτωπο», ότι άσκησε την πρώτη μεγάλη δίωξη κατά της συμμορίας που κατηγορείτο για προστασία και βιασμό και όταν έφυγε από τη θέση του άφησε πίσω του τον μεγαλύτερο αριθμό διώξεων για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Πολιτικοί της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της ηγέτιδος των Τόρις Κέμι Μπάντενοχ αλλά και του Νάιτζελ Φάρατζ, του Reform UK, ζήτησαν να διεξαχθεί εθνική έρευνα μετά τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης που υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση είχε ουσιαστικά αφήσει αβοήθητη την περίπτωση του Όλνταμ ζητώντας του να διεξαγάγει «δική του έρευνα».

Οι βρετανικές αρχές έχουν διεξαγάγει πολλές έρευνες για σκάνδαλα κακοποίησης παιδιών σε διάφορες περιοχές της βόρειας Αγγλίας. Το 2022 μία ευρύτερη δημόσια έρευνα σε εθνικό επίπεδο σχετικά με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ακόμη και σε εκκλησίες και σχολεία, κατέληξε σε μια σειρά από συστάσεις που δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί.

Η κυβέρνηση Στάρμερ, εκλεγείσα μόλις τον περασμένο Ιούλιο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι εργάζεται εντατικά για την εφαρμογή των συστάσεων αυτών.

Όμως ο Μασκ «άπλωσε» το παιγνίδι. Κατηγόρησε την αρμόδια υφυπουργό για την προστασία των ανήλικων κοριτσιών Τζες Φίλιπς χαρακτηρίζοντάς την «απολογητή» της «γενοκτονίας των βιασμών» που θα έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή. Είπε επίσης ότι ο Στάρμερ πρέπει να παραιτηθεί και τον κατηγόρησε ότι απέτυχε να ασκήσει διώξεις όταν διοικούσε την Εισαγγελική Υπηρεσία.

Ο πανεπιστημιακός καθηγητής Αλέξις Τζέι, ο οποίος ηγήθηκε μιας έρευνας για σεξουαλικά εγκλήματα στο Ρόδεραμ αντιλέγει ότι δεν χρειάζεται νέα έρευνα και ότι η κυβέρνηση πρέπει απλά να εργαστεί για να εφαρμόσει τις προηγούμενες συστάσεις της επιτροπής.

Η επίμονη και αδιάκοπη κριτική του Μασκ προς τον Στάρμερ και την κυβέρνησή του θέτει μεγάλα προσκόμματα στον πρωθυπουργό καθώς προσπαθεί να καθορίσει την ατζέντα της νέας χρονιάς, μετά από ένα δύσκολο πρώτο εξάμηνο στην εξουσία.

What an insane thing to say!

The real reason is that it would show how Starmer repeatedly ignored the pleas of vast numbers of little girls and their parents, in order to secure political support.

Starmer is utterly despicable. https://t.co/AsvDQ4q5af

— Elon Musk (@elonmusk) January 6, 2025