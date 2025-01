Ο Έλον Μασκ ξαναχτυπά: Κάλεσε τους χρήστες του X να αποφασίσουν εάν πρέπει οι ΗΠΑ να «απευλευθερώσουν» τους Βρετανούς

Μετά την επίθεσή του σε κορυφαίους Βρετανούς αξιωματούχους έθεσε στο Χ το ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να «απελευθερώσουν τον λαό της Βρετανίας από την τυραννική κυβέρνησή του».

Τις τελευταίες ημέρες, ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη και πολύ σύντομα υπουργός στην κυβέρνηση Τραμπ, σε μια σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα X — της οποίας είναι ιδιοκτήτης – εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης των Εργατικών. Την εγκάλεσε μεταξύ άλλων για κακή διαχείριση σκανδάλων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ο Μασκ κατηγόρησε την υπουργό Προστασίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζες Φίλιπς, ότι είναι «απολογήτρια βιασμών» την Παρασκευή, ενώ δημοσίευσε μια σειρά αναρτήσεων ζητώντας την αποπομπή και φυλάκιση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

America should liberate the people of Britain from their tyrannical government

— Elon Musk (@elonmusk) January 6, 2025