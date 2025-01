Τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη: «Βάναυση, σκόπιμη σφαγή»

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφει το περιστατικό ως «βάναυση σκόπιμη σφαγή αθώων ανθρώπων που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά στη Νέα Ορλεάνη».

Ειδικότερα, αναφέρει: «Πολλοί από εμάς ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί με καταστροφικές ειδήσεις για τη βάναυση σκόπιμη σφαγή αθώων ανθρώπων που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά στη Νέα Ορλεάνη. Προσεύχομαι για τα θύματα και τις οικογένειές τους και θα διασφαλίσω ότι θα δικαιωθούν για αυτήν την αποτρόπαια πράξη. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή αυτή τη στιγμή και ακούστε τους αστυνομικούς που εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο».

Many of us woke up this morning to devastating news of the brutal intentional slaughter of innocent people celebrating the New Year in New Orleans. I’m praying for the victims and their families and will ensure they get justice for this appalling act. Please avoid the immediate…

