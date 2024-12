Συντριβή αεροσκάφους στο Καζακστάν: Πληροφορίες για 25 επιζώντες δίνουν οι αρχές της χώρας

Στο αεροσκάφος κατά πληροφορίες επέβαιναν 67 άτομα.

Την ίδια στιγμή βίντεο κατέγραψαν τη στιγμή που το αεροσκάφος αρχίζει να χάνει ύψος και να συντρίβεται στο έδαφος.

The last two minutes before the passenger plane crashed

It is reported that, 12 people survived. They are hospitalized in Mangistau Regional Hospital in Aktau. pic.twitter.com/doNShz4m3k

— NEXTA (@nexta_tv) December 25, 2024