Επιτελείο Τραμπ: Πιέσεις για απόσυρση των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ «από την πρώτη μέρα»

Σύμφωνα με τους FT, μέλη της ομάδας του Τραμπ έχουν κάνει ήδη γνωστές σε ειδικούς τις προθέσεις τους για απόσυρση της Ουάσιγκτον από τον ΠΟΥ.

Μια απόσυρση των ΗΠΑ θα αφαιρούσε από τον ΠΟΥ τη μεγαλύτερη πηγή κεφαλαίων του, επηρεάζοντας την ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε κρίσεις δημόσιας υγείας, όπως η πανδημία του κορωνοϊού, επισημαίνουν οι FT.

Οι ΗΠΑ «θα αφήσουν ένα τεράστιο κενό στην παγκόσμια χρηματοδότηση και την ηγεσία της υγείας. Δεν βλέπω κανέναν που θα το καλύψει» δήλωσε ο Λόρενς Γκόστιν, καθηγητής παγκόσμιας υγείας στο Georgetown Law, προσθέτοντας ότι το σχέδιο απόσυρσης της Ουάσιγκτον «από την πρώτη μέρα» θα ήταν «καταστροφικό» για την παγκόσμια υγεία.

Οι ΗΠΑ παρείχαν στον ΠΟΥ το 16% της χρηματοδότησής του την περίοδο 2022-2023.

