Όταν οι Αμερικανοί πολεμούσαν τους… κομμουνιστές στην Νορμανδία – Το βίντεο με την Γκιλφόιλ

Ανέφερε ότι προσεύχεται για τον Ντόναλντ Τραμπ και έκανε τον σταυρό της. Μίλησε με πύρινα λόγια για τη «Μεγάλη Αμερική» που οραματίζεται ο επερχόμενος πλέον, νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, και κατήγγειλε τον Τζο Μπάιντεν, ότι έχει καταστρέψει την χώρα, καταχειροκροτούμενη.

Αυτά, στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι, τον περασμένο Ιούλιο.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η αμφιλεγόμενη επιλογή του Τραμπ, για πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, προς επίρρωση των λόγων της, παρέπεμψε στους βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που -όπως είπε- αποστρέφονται την Αμερική του Μπάιντεν.

Μόνο που έμεινε «μετεξεταστέα» στην Ιστορία.

Σύμφωνα με την πρώην αρραβωνιαστικιά του υιού Τραμπ… «It is no wonder that the heroes who stormed the beaches of Normandy and face down the communism, sadly say they don’t recognize our country anymore. This is not an accident» αναφέρει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και καταχειροκροτείται από

Σε ελληνικά:

«Δεν είναι να να απορείς γιατί οι ήρωες που εισέβαλαν στις παραλίες της Νορμανδίας και αντιμετώπισαν τον κομμουνισμό, δυστυχώς λένε ότι δεν αναγνωρίζουν πια τη χώρα μας. Αυτό δεν είναι τυχαίο»

Σε χθεσινό του δημοσίευμα το Politico, θυμίζει ότι το 2015 η πρώην παρουσιάστρια του Fox News χαρακτήριζε τεμπέληδες τους Ελληνες.

Ο Τραμπ ωστόσο είπε ότι η Γκιλφόιλ «είναι απόλυτα κατάλληλη για την ενίσχυση ισχυρών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα, προωθώντας τα συμφέροντά μας σε θέματα που κυμαίνονται από την αμυντική συνεργασία μέχρι το εμπόριο και την οικονομική καινοτομία».