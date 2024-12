Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οταν αποκαλούσε τους Ελληνες «τζαμπατζήδες»

Ο Γκερτζ θυμήθηκε λοιπόν κάποιες παλιές, όχι πολύ καλές, κουβέντες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τους Ελληνες, τις οποίες ο ίδιος τοποθετεί περί το 2015.

Σε ανάρτησή του λοιπόν αναφέρει για την νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στη χώρα μας: «Οταν οι Ελληνες καταψήφιζαν το πρόγραμμα διάσωσης που τους είχε προσφερθεί από τους Ευρωπαίους πιστωτές, η Κίμπερλι Γκίλφοιλ τους αποκαλούσε τζαμπατζήδες, που πρέπει να το χωνέψουν καλά και να πάψουν να βγαίνουν στη σύνταξη τόσο νωρίς. Πρότεινε επίσης ότι οι Ελληνες θα πρέπει να τιμωρηθούν σαν ένα σκυλί που κατούρησε στο χαλί».

Ο επίμαχος διάλογος της εκλεκτής του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει γίνει στην εκπομπή «The Greg Gutfeld Show», στο Fox News.

Και σύμφωνα με τα πρακτικά, είχε ως εξής:

Γκίλφοϊλ: Όλα είναι θέμα παραδείγματος. Δεν μπορεί , εννοώ κανείς δεν γουστάρει τους τζαμπατζήδες. Δεν παίζει ρόλο αν φτιάχνεις καταπληκτικό γιαούρτι, δεν με νοιάζει.

Πάρτε το απόφαση. Σηκωθείτε νωρίς το πρωί. Πηγαίνετε στη δουλειά. Εσείς ρε παιδιά βγαίνετε πολύ νωρίς στη σύνταξη. Ξέρω ότι έχετε πολύ καλό καιρό αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Έχετε πολιτικούς που δίνουν ανεδαφικές υποσχέσεις για να εξαγοράσουν ψήφους με διορισμούς που δεν μπορούν να υποστηρίξουν».

Γκάτφελντ: Δεν πληρώνουν φόρους, ενώ…

Γκίλφοϊλ: Είναι ανέκδοτο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται; Κανείς δεν τους τιμωρεί. Όπως ένα σκυλί κατουράει στο χαλί, δηλαδή, εκπαίδευσέ το!

