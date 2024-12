Βανουάτου: Κτίρια ισοπεδώθηκαν από τα 7,3 Ρίχτερ – Ζημιές και σε πρεσβείες (βίντεο)

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων, εκφράζονται ωστόσο φόβοι για πολλούς νεκρούς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται τα πρακτορεία AFP και Reuters, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες στην πρωτεύουσα Πορτ Βίλα.

CCTV footage of 7.4 Earthquake in Port Vila, Vanuatu December 17, 2024 #earthquake #Vanuatu #terremoto #sismo pic.twitter.com/0MJWyhepga

Από εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκύπτει ότι υπέστη μεγάλες ζημιές κτίριο όπου φιλοξενούνται ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες, ανάμεσά τους των ΗΠΑ και της Γαλλίας.

Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως η πρεσβεία της χώρας θα παραμείνει κλειστή «μέχρι νεοτέρας» καθώς υπέστη «αξιοσημείωτες ζημιές» το κτίριο όπου φιλοξενείται στην Πορτ Βίλα.

#BREAKING A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Vanuatu on December 17, 2024, causing damaged US Embassy

Initial reports indicate significant damage to infrastructure, homes, and buildings.#earthquake #Vanuatu pic.twitter.com/MlPdnPBM74

— Weather monitor (@Weathermonitors) December 17, 2024