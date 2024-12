Ίγκορ Κιρίλοφ: Ποιος ήταν ο επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων πυρηνικής προστασίας που σκοτώθηκε σε έκρηξη

Ο Κιρίλοφ διορίστηκε επικεφαλής της δύναμης τον Απρίλιο του 2017. Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο Tass, φοίτησε στην Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Χημικής Άμυνας Κοστρόμα.

Lieutenant General Igor Kirillov, the Commander of the Russian Armed Force’s Radiological, Chemical and Biological Defence Unit, as well as one of his Deputies were Killed in a Bombing earlier tonight at the Entrance to an Apartment Building in the Ryazansky District of Moscow. pic.twitter.com/FhbzUuwwlj

Ο στρατηγός υπηρέτησε σε διάφορους ρόλους στον ρωσικό στρατό που σχετίζονται με επικίνδυνα υλικά, συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης των Δυνάμεων Ακτινολογικής, Χημικής και Βιολογικής Άμυνας.

Χθες, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) καταδίκασε τον Κιρίλοφ ερήμην για τη χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων στην Ουκρανία, όπως ανέφερε η εφημερίδα Kyiv Independent. Η SBU ισχυρίζεται ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε χημικά όπλα σχεδόν 5.000 φορές υπό την ηγεσία του Κιρίλοφ.

Wanted for war crimes in Ukraine, the head of the Russia’s nuclear, chemical, and biological defense troops of the Russian Armed Forces, Lieutenant General Igor Kirillov, was killed this morning as he left an apartment building in Moscow.

According to eyewitnesses, the explosion… pic.twitter.com/xOX3zZa2qM

— KyivPost (@KyivPost) December 17, 2024